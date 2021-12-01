Nohutlu Sulu Köfte Tarifi: Nohutlu Sulu Köfte Nasıl Yapılır?
Sulu köfte yemeğine en çok yakışan bakliyatlardan birinin nohut olduğuna hiç şüphe yok. Sulu köfte her damak zevkine ve yöreye uygun yemeklerden bir tanesi. Bir de nohut ile birlikte hazırlandığında daha da lezzet kazanıyor. Tabii ki sulu köfte yapılışı sırasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte lezzetli bir akşam yemeği için aradığınız tarif: Nohutlu sulu köfte nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:23Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 15:23
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Köftesi için;
300-350 gram az yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 çay bardağı incelik bulgur
Yarım çay bardağı un
Tuz, kimyon, karabiber
Yemek için;
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet soğan
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4-5 bardak sıcak su
Tuz, nane, karabiber
YAPILIŞI
Yemeği yapmaya köftelerinden başlayın. Derin bir kaba köfte malzemelerini koyup iyice yoğurun.
Köftenin tüm malzemelerinin birbirine iyice karışmasını sağlayın.
Köftenizin hamuru hazır olduktan sonra bir tepsiye yarım çay bardağı ununuzu serpin ve köftelerinizi fındık büyüklüğünde parçalar halinde koparın.
Yuvarladığınız köftelerinizi unlu tepsiye atın ve iyice una bulanmasını sağlayın.
Köftelerinizi 15-20 dakika dolapta dinlendirin.
Köftelerinizi dolaba koyduktan sonra yemeğinizin yapımına geçebilirsiniz. Tencerenizin içine yağı koyup ısıtın. Isınan yağınızın üzerine ince ince doğradığınız sarımsak ve soğanlarınızı da koyup kavurun.
Soğan ve sarımsağın kokusu çıktıktan sonra üzerine salçayı da ekleyip kavurun.
Kavrulan salçanızın üzerine 4-5 bardak sıcak suyu ekleyin. Ardından sıcak suyun içine haşlanmış nohutları ve köfteleri koyun.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte köfteleriniz pişene kadar 15-20 dakika kadar kaynatın.
Köfteleriniz piştikten sonra baharatlarını da ekleyip altını kapatın ve ocaktan alın.