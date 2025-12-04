Pataes püresi ve kıymanın muhteşem uyumu: Çoban böreği tarifi!

Kıymalı Harç İçin

300 g kıyma

1 adet büyük soğan (yemeklik doğranmış)

1 diş sarımsak (opsiyonel)

1 adet büyük havuç (küçük küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (opsiyonel)

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Bir tutam kimyon

Kekik veya defne yaprağı (opsiyonel)

Patates Püresi İçin

4 büyük patates

1 yemek kaşığı tereyağı

3–4 yemek kaşığı süt (yoğurt tükettiğin için istersen 2 kaşık yoğurt + biraz su ile de yapabilirsin; yumuşacık olur)

Tuz

(İstersen üzerine çok az kaşar rendeleyebilirsin, ama şart değil.)

🥣 Yapılışı

1. Patates Püresi

Patatesleri soyup iri parçalara böl, tuzlu suda haşla.

Yumuşayınca süzüp bir eziciyle ezin.

Tereyağı ve süt/yoğurt-su karışımını ekleyip pürüzsüz bir püre haline getirin.

Bir tutam tuz ekleyip kenara alın.

2. Kıymalı Harç

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Soğanı kavurun, ardından kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Havuçları ekleyip 3–4 dakika soteleyin.

Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Bezelyeyi ve sıcak suyu ekleyin.

Tuz, karabiber, kimyon ve kekik/defneyi ekleyin.

Kapağı kapalı şekilde 10–12 dakika pişirin.

Harç hafif sulu kıvamda olmalı; çok katı olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirsin.

3. Böreği Birleştirme

Fırını 180°C'ye ısıtın.

Fırın kabının tabanına kıymalı harcı yayın.

Üzerine patates püresini tamamen kaplayacak şekilde yayıp bir spatula ile düzeltin.

(İstersen ince bir tabaka kaşar rendeleyebilirsin.)

25–30 dakika, üzeri hafif altın rengi olana kadar pişir.

🍽 Servis Önerisi

Yanına taze roka ve marul yemediğin için limonlu kıvırcık yerine ince doğranmış salatalık – domates – maydanoz ile hafif bir salata hazırlayabilirsin.