Patates ve etin muhteşem buluşması: Patates köftesi tarifi

Her zaman bilinen köfte tariflerinden sıkıldığınızdan size en iyi tariflerden birini getirdik. Lezzetinin yanı sıra pratik yapımı ile öne çıkan bu tarif, favoriniz olacak. Hem yemek davetlerinde hem çocukların bayıldığı köfte lezzetlerine bir yenisini eklemek istediğinizde kolaylıkla yapacağınız bu tarifi dakikalar içinde hazır hale getirebilirsiniz. İşte yapımı...

Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:45
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 4 veya 5 tane patates
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 2 dilim ekmek içi
  • Yeteri kadar maydanoz
  • Tuz, nane, karabiber, pulbiber, kimyon

YAPILIŞI

  1. Patatesi rendelikten sonra suyunu sıkın ve dökün.
  2. İçerisine soğanı rendeleyin, tüm malzemeleri ekleyin.
  3. Tüm malzemeleri özdeşleşene kadar iyice yoğurun.
  4. Derin bir tava veya tencerede yağı kızdırın.
  5. Şekil verdiğiniz köfteleri ısınmış yağa atın.
  6. Kızaran köfteleri servis tabağına alın.
  7. Sıcak olarak servis yapın.
  8. Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH'a anlattı

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

SON DAKİKA SON DAKİKA