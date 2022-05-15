Patates ve etin muhteşem buluşması: Patates köftesi tarifi
Her zaman bilinen köfte tariflerinden sıkıldığınızdan size en iyi tariflerden birini getirdik. Lezzetinin yanı sıra pratik yapımı ile öne çıkan bu tarif, favoriniz olacak. Hem yemek davetlerinde hem çocukların bayıldığı köfte lezzetlerine bir yenisini eklemek istediğinizde kolaylıkla yapacağınız bu tarifi dakikalar içinde hazır hale getirebilirsiniz. İşte yapımı...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:45Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:45
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
4 veya 5 tane patates
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 dilim ekmek içi
Yeteri kadar maydanoz
Tuz, nane, karabiber, pulbiber, kimyon
YAPILIŞI
Patatesi rendelikten sonra suyunu sıkın ve dökün.
İçerisine soğanı rendeleyin, tüm malzemeleri ekleyin.