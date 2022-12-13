Patatesli sulu köfte tarifi: Her kaşığında damak çatlatan lezzet

Patates ve etin uyumunu en iyi gösteren yemeklerden biri olarak patatesli sulu köfte tarifi, herkes için lezzet dolu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ana yemek seçeneği olarak kalabalık sofraların da vazgeçilmezi olan bu tarifle en doyurucu menüyü hazırlayabilirsiniz. İşte tüm püf noktalarıyla o tarif...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 08:59
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 268 kcal

MALZEMELER

  • 200 g kıyma
  • 3 adet orta boy patates
  • Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı kısırlık bulgur
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı kadar un
  • 2-3 diş ezilmiş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kırmızı biber

YAPILIŞI

  1. Köfteleri hazırlamak için bulgur, sarımsak, baharat ve tuzu kıymanın üzerine ekleyerek iyice yoğurun ve 15 dakika kadar buzdolabında bekletin.
  2. Ufak olacak şekilde yuvarlanan köfteleri un serptiğiniz bir kapta, tüm köfteleri una bulayarak bekletin.
  3. Soğanları doğradıktan sonra sıvı yağda kavurun. Küp doğranmış patatesleri ve bezelyeleri ekleyin. Domates salçasını ilave edin ve kavurmaya devam edin.
  4. Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemek kaynadıktan sonra köfteleri ilave ederek, tuz ve baharatı ekleyin.
  5. Su miktarını kontrol ederek yemeğimizi kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.

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