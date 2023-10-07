Patlıcan ezmesi yatağında ızgara köfte tarifi

Patlıcanı ocak üzerinde közleyin veya fırında közleyerek kabuklarını soyun. İyice ezilmiş bir kıvam elde etmek için ezici ile iyice dövün. İnce doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Ezilmiş patlıcanı ekleyip karıştırın.

Kıymayı bir kaba alın. İnce doğranmış sarımsakları, galeta ununu veya ekmek içini, baharatları, ince doğranmış taze maydanozu ve limon suyunu ekleyin. Karışımı yoğurun.

Hazırlanan kıyma karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfte şekli verin.

Izgara teli yağlayın ve köfteleri teline yerleştirin.

Izgarayı ısıtın ve köfteleri her iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.