Patlıcan ezmesi yatağında ızgara köfte tarifi

Patlıcanın kendine özgü tadı ve ızgara köftenin doyurucu lezzetini bir araya getiren bu tarif, akşam yemeği menülerinizin vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Hem kendiniz için hem de misafirleriniz için oluşturacağınız bir sofranın en sevilen lezzetlerinden birine dönüşebilir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 07.10.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 09:38
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 500 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet büyük boy patlıcan
  • 1 adet soğan (isteğe bağlı)
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber (baharatlar isteğe göre ayarlanabilir)
  • Yarım su bardağı galeta unu veya ekmek içi
  • Yarım demet taze maydanoz
  • 1 adet limon suyu

AŞÇININ NOTU

  • Patlıcan ezmesine isteğe bağlı olarak yoğurt da ekleyebilirsiniz.
  • Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
  • Galeta unu yerine ekmek içi kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Patlıcanı ocak üzerinde közleyin veya fırında közleyerek kabuklarını soyun. İyice ezilmiş bir kıvam elde etmek için ezici ile iyice dövün. İnce doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Ezilmiş patlıcanı ekleyip karıştırın.

  2. Kıymayı bir kaba alın. İnce doğranmış sarımsakları, galeta ununu veya ekmek içini, baharatları, ince doğranmış taze maydanozu ve limon suyunu ekleyin. Karışımı yoğurun.

  3. Hazırlanan kıyma karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfte şekli verin.

  4. Izgara teli yağlayın ve köfteleri teline yerleştirin.

  5. Izgarayı ısıtın ve köfteleri her iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.

  6. Köfteler piştikten sonra, patlıcan ezmesiyle servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine limon dilimleri veya maydanoz serperek servis edebilirsiniz.

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