Patlıcan ve etin muhteşem uyumu: Ali Nazik

Ali nazik, uzun yıllardır bu toprakların en sevilen lezzetlerinden biri. Üstelik bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını bir araya getirmesi ile tamamlayıcı bir tat sunuyor. Patlıcanın kendine özgü tadının, doğru oranda pişirilmiş et ile buluşması damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyoru. İşte akşam yemeği sofralarınızı şenlendirecek en iyi ali nazik tarifi...
Giriş Tarihi: 17.01.2022 08:39Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 08:39
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
407 kcal
MALZEMELER
4 adet patlıcan
5 yemek kaşığı tereyağı
500gr kuzu küçük doğranmış kuşbaşı
1,5 tutam tuz
1 çay kaşığı pul biber
Karabiber
1 kase süzme yoğurt
3 diş sarımsak
YAPILIŞI
Kuşbaşı etleri tereyağı ve sarımsakla yüksek ateşte soteleyin.
Etler suyunu salıp yağını çekinceye dek pişirilmeli.
Etler pişerken bir taraftan da ocak ya da fırında patlıcanları közleyin ve ardından soyun. Küçük parçalar halinde doğrayın.
Ardından sarımsak, tuz ve yoğurt ile karıştırın.
Etler piştikten sonra içerisine baharatları ekleyip altını kapatın.
Yaptığımız yoğurtlu harcı üzerine dökün.
Üzerine etin dibinde kalan yağlı sostan döküp servis edebilir veya üzerine domates sos yapabilirsiniz.