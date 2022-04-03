Sofraları süsleyecek tas kebabı tarifi

Ramazan'da ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre! Sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif. Peki tas kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Tas kebabı yaparken hangi malzemeleri kullanmalıyız? İşte nefis tas kebabı tarifi...

Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:19
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

800 gram kuşbaşı dana eti

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

3 su bardağı sıcak su

4 adet nane karabiber

AŞÇININ NOTU

Dana etlerini ilk olarak yüksek ateşte rengi dönene kadar kendi suyunda pişirin. Bu sırada ortaya çıkan kahverengi köpükleri tencereden alın.

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın.Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.

Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın.

Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin.

Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.

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