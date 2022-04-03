Sofraları süsleyecek tas kebabı tarifi

800 gram kuşbaşı dana eti
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
1yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy havuç
3 su bardağı sıcak su
4 adet nane karabiber
Dana etlerini ilk olarak yüksek ateşte rengi dönene kadar kendi suyunda pişirin. Bu sırada ortaya çıkan kahverengi köpükleri tencereden alın.
1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın.Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.
Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın.
Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin.
Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.
Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.