Sofralarınızın yıldızı olacak: Ağızda eriyen İnegöl köftesi!

İnegöl köftesinin sırrı sadece ustalarda mı saklı? Artık evde, 5 adımda ağızda eriyen, lezzetiyle sofraları şenlendiren o meşhur köfteyi hazırlayabilirsiniz! Karbonat ve soğanla yapılan bu basit tarif, bir kez denedikten sonra tekrar tekrar isteyeceğiniz türden…"

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

  • 500 gr dana kıyma (yağ oranı %10-15 olmalı, daha lezzetli olur)

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş ve suyunu sıkın)

  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

  • 1 dilim bayat ekmek içi veya 1 yemek kaşığı galeta unu (köfteyi tutması için)

Yapılışı

  1. Kıymanın hazırlanması:

    • Kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsağı derin bir kaba alın.

    • Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve karbonatı ekleyin.

    • İyice yoğurun (10–15 dakika kadar). Karbonat köftenin yumuşak olmasını sağlar.

  2. Şekil verme:

    • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

    • Avuç içinde yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. İnegöl köftesi genellikle oval ve yassı olur.

  3. Dinlendirme:

    • Köfteleri streç filmle sarıp buzdolabında 1–2 saat dinlendirin (tercihen 24 saat, lezzet artar).

  4. Pişirme:

    • Izgara veya döküm tavada, önceden ısıtılmış şekilde, orta ateşte köfteleri her iki tarafı kahverengi olana kadar pişirin.

    • Tavada çok fazla bastırmamaya özen gösterin; içi yumuşak kalsın.

Servis Önerisi

  • Yanında közlenmiş biber, domates, maydanoz ve sumaklı soğan ile servis edebilirsiniz.

  • Ekmek arası da çok lezzetli olur.

