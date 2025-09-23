Sofralarınızın yıldızı olacak: Ağızda eriyen İnegöl köftesi!

Malzemeler (4 kişilik)
500 gr dana kıyma (yağ oranı %10-15 olmalı, daha lezzetli olur)
1 küçük soğan (rendelenmiş ve suyunu sıkın)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
1 dilim bayat ekmek içi veya 1 yemek kaşığı galeta unu (köfteyi tutması için)
Kıymanın hazırlanması:
Kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsağı derin bir kaba alın.
Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve karbonatı ekleyin.
İyice yoğurun (10–15 dakika kadar). Karbonat köftenin yumuşak olmasını sağlar.
Şekil verme:
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Avuç içinde yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. İnegöl köftesi genellikle oval ve yassı olur.
Dinlendirme:
Köfteleri streç filmle sarıp buzdolabında 1–2 saat dinlendirin (tercihen 24 saat, lezzet artar).
Pişirme:
Izgara veya döküm tavada, önceden ısıtılmış şekilde, orta ateşte köfteleri her iki tarafı kahverengi olana kadar pişirin.
Tavada çok fazla bastırmamaya özen gösterin; içi yumuşak kalsın.
Yanında közlenmiş biber, domates, maydanoz ve sumaklı soğan ile servis edebilirsiniz.
Ekmek arası da çok lezzetli olur.