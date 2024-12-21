Soğan dolması tarifi: Bir kere yedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz...

Dolma, Osmanlı mutfağının önemli bir parçasıdır ve aslen Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Akdeniz mutfaklarında da sıkça görülür. Soğan dolması, bu geniş coğrafyada farklı versiyonlarla hazırlanır. İşte en lezzetli soğan dolması tarifi...

Giriş Tarihi: 21.12.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 08:31

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 8-10 adet büyük boy kuru soğan
  • 200 gram kıyma
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 adet rendelenmiş domates
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2-3 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Yarım limon suyu

Üzeri için:

1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı salça

Hazırlık:

  • Kuru soğanların kabuklarını soyun ve alt uçlarını düz olacak şekilde kesin.
  • Soğanları bütün halde tuzlu kaynar suda 5-7 dakika haşlayın.
  • Haşlanan soğanları soğuk suya alıp iç katmanlarını dikkatlice açarak yaprakları ayırın.
  • Bir kaba kıyma, yıkanmış pirinç, bulgur, rendelenmiş soğan, sarımsak, domates, zeytinyağı, salçalar, baharatlar ve tuzu ekleyin.
  • Tüm malzemeleri güzelce yoğurun.
  • Hazırladığınız iç harcı, soğan yapraklarının içine yerleştirip sarın. (Sarma şekli küçük rulo gibi olabilir.)
  • Tencereye sardığınız dolmaları sıkıca dizin.
  • Bir kasede su ve salçayı karıştırarak dolmaların üzerine dökün.
  • Limon suyunu ekleyin ve dolmaların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.
  • Orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte 30-40 dakika pişirin.

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