Taco tarifi: Meksika mutfağından doyurucu bir lezzet
Taco Meksika'dan tüm dünyaya yayılmış, kendine özgü "taco kabukları" ve iç malzemesiyle oldukça sevilen lezzetlerden biri. Evinizin konforunda da kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti, dakikalar içinde harika bir akşam menüsüne dönüştürebilirsiniz. İşte o tam tadında taco tarifi...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:25Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:25
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
MALZEMELER
300 gram biftek (isteğe bağlı olarak marine edebilirsiniz)
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
2 adet domates
1/2 demet taze marul
6 adet mısır veya buğday taco kabuğu
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Sos için:
1/2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak, rendelenmiş
Limon suyu (1 limonun suyu)
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Bifteği marine etmek isterseniz, bifteği zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın. 15-30 dakika buzdolabında bekletin.
Yoğurt, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırarak sosunuzu hazırlayın. Buzdolabında bekletin.
Domatesleri doğrayın ve marulları ince dilimler halinde kesin.
Eğer bifteği marine etmediyseniz, ızgarada veya tavada isteğinize göre pişirin. Orta pişmiş veya istediğiniz pişirme derecesine ulaşana kadar pişirin. Pişirme sırasında bifteği tuz ve karabiberle tatlandırabilirsiniz. Ardından dilimleyin.
Taco kabuklarını fırınlayarak veya tavada hafifçe ısıtarak servise hazır hale getirin.
Isıtılmış taco kabuklarına sırasıyla biftek dilimleri, rendelenmiş parmesan, doğranmış domates ve marul ekleyin.
Üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurt sosunu dökün.