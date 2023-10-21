Taco tarifi: Meksika mutfağından doyurucu bir lezzet

Taco Meksika'dan tüm dünyaya yayılmış, kendine özgü "taco kabukları" ve iç malzemesiyle oldukça sevilen lezzetlerden biri. Evinizin konforunda da kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti, dakikalar içinde harika bir akşam menüsüne dönüştürebilirsiniz. İşte o tam tadında taco tarifi...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:25
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • 300 gram biftek (isteğe bağlı olarak marine edebilirsiniz)
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 2 adet domates
  • 1/2 demet taze marul
  • 6 adet mısır veya buğday taco kabuğu
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

Sos için:

  • 1/2 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak, rendelenmiş
  • Limon suyu (1 limonun suyu)
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  • Bifteği marine etmek isterseniz, bifteği zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın. 15-30 dakika buzdolabında bekletin.
  • Yoğurt, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırarak sosunuzu hazırlayın. Buzdolabında bekletin.
  • Domatesleri doğrayın ve marulları ince dilimler halinde kesin.
  • Eğer bifteği marine etmediyseniz, ızgarada veya tavada isteğinize göre pişirin. Orta pişmiş veya istediğiniz pişirme derecesine ulaşana kadar pişirin. Pişirme sırasında bifteği tuz ve karabiberle tatlandırabilirsiniz. Ardından dilimleyin.
  • Taco kabuklarını fırınlayarak veya tavada hafifçe ısıtarak servise hazır hale getirin.
  • Isıtılmış taco kabuklarına sırasıyla biftek dilimleri, rendelenmiş parmesan, doğranmış domates ve marul ekleyin.
  • Üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurt sosunu dökün.
  • Servis yapın ve hemen afiyetle yiyin!

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