Tam kıvamında lokanta usulü bir lezzet: Etli nohut tarifi

Etli nohut yemeği iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında... Bir de yanına pilav eşlik ederse tadına doyum olmaz. Sevdikleriniz ile bu eşsiz lezzeti paylaşmaya var mısınız? Öyleyse herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:25
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kurban Bayramı Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 55 dakika
  • Kase : 365 kcal

MALZEMELER

  • 500/600 gr kemikli et
  • 2 su barağı nohut
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 diş sarımsak

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kemikli etimizi bir tencereye alıp 20-25 dakika kaynatıyoruz.
  2. Kemik kaynarken içine 1 çay kaşığı kekik katalım.
  3. Pişen etleri güzelce doğrayalım.
  4. Sonra, büyük bir tencerede soğanımızı ince ince doğrayıp kavuruyoruz.
  5. Baharatlarımızı, sarımsağı ve salçamızı ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyoruz.
  6. Üzerine önceden haşladığımız nohutlarımızı ilave edip, tuzunu katıyoruz.
  7. Nohutun üzerini geçene kadar et suyumuzdan ilave ediyoruz. 45 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz.

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