Taş fırın lezzetini evde yakalamanın yolu: Konya usulü etli ekmek tarifi!

Taş fırından çıkan incecik hamurun üzerinde mis gibi kıyma kokusu… Konya’nın asırlık sırrı etli ekmek, öyle bir lezzet ki ilk lokmada tüm damak hafızanızı silip baştan yazıyor. Üstelik evde de orijinaline yakın bir tat yakalamak mümkün. İşte o meşhur tarife dair bilmeniz gereken her şey…

Giriş Tarihi: 09.10.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 08:44

YAPILIŞI

📝 Malzemeler (4 kişilik)

Hamur için:

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su (gerektikçe ayarlayın)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı instant maya (isteğe bağlı — orijinal tarifte genellikle mayasızdır)

İç harcı için:

  • 300 g dana kıyma (orta yağlı)

  • 2 adet orta boy domates (kabuksuz, ince doğranmış)

  • 2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

  • 1 adet kuru soğan (çok ince doğranmış)

  • ½ demet maydanoz (ince kıyılmış)

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber (isteğe bağlı)

👨‍🍳 Yapılışı

1. Hamurun Hazırlanması

  1. Unu geniş bir kaba alın. Tuz ve mayayı ekleyin.

  2. Ilık suyu azar azar ilave ederek ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun.

  3. Hamuru streçle örtüp 30 dakika kadar dinlendirin (mayasız yapıyorsanız 10–15 dakika yeterli).

2. İç Harcın Hazırlanması

  1. Kıyma, domates, biber, soğan ve maydanozu derin bir kapta karıştırın.

  2. Baharatları ekleyip karıştırın. Harç sulu değil ama yumuşak olmalı. (Gerekirse az miktarda domates suyu veya zeytinyağı eklenebilir.)

3. Şekil Verme

  1. Hamuru 4 eşit parçaya bölün.

  2. Her bir parçayı merdane yardımıyla uzun ince dikdörtgen olacak şekilde açın (yaklaşık 40–45 cm uzunluğunda).

  3. Hazırladığınız harcı hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Kenarlardan hafif boşluk bırakın.

4. Pişirme

  • Geleneksel olarak taş fırında pişirilir.

  • Evde yapıyorsanız 250 °C'ye ısıtılmış fırında, fanlı ayarda, alt rafta 10–12 dakika pişirin.

  • Hamur çıtırlaşmalı, kenarlar hafif kızarmalıdır.

🍋 Servis Önerisi

  • Fırından çıkan etli ekmeği dilimleyin.

  • Üzerine limon sıkın ve yanında ayranla servis edin.

  • İsterseniz kenarlarına hafif tereyağı sürebilirsiniz (özellikle sıcak sıcak servis için harikadır).

👉 Püf Noktası:

  • Hamurun ince olması, harcın iyi doğranmış olması ve yüksek ısıda kısa sürede pişmesi bu yemeğin lezzet sırrıdır.

  • Bazı yörelerde harca az miktarda kuyruk yağı da eklenir, bu da daha otantik bir tat verir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?