Taş fırın lezzetini evde yakalamanın yolu: Konya usulü etli ekmek tarifi!

📝 Malzemeler (4 kişilik)
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su (gerektikçe ayarlayın)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı instant maya (isteğe bağlı — orijinal tarifte genellikle mayasızdır)
300 g dana kıyma (orta yağlı)
2 adet orta boy domates (kabuksuz, ince doğranmış)
2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
1 adet kuru soğan (çok ince doğranmış)
½ demet maydanoz (ince kıyılmış)
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
Unu geniş bir kaba alın. Tuz ve mayayı ekleyin.
Ilık suyu azar azar ilave ederek ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamuru streçle örtüp 30 dakika kadar dinlendirin (mayasız yapıyorsanız 10–15 dakika yeterli).
Kıyma, domates, biber, soğan ve maydanozu derin bir kapta karıştırın.
Baharatları ekleyip karıştırın. Harç sulu değil ama yumuşak olmalı. (Gerekirse az miktarda domates suyu veya zeytinyağı eklenebilir.)
Hamuru 4 eşit parçaya bölün.
Her bir parçayı merdane yardımıyla uzun ince dikdörtgen olacak şekilde açın (yaklaşık 40–45 cm uzunluğunda).
Hazırladığınız harcı hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Kenarlardan hafif boşluk bırakın.
Geleneksel olarak taş fırında pişirilir.
Evde yapıyorsanız 250 °C'ye ısıtılmış fırında, fanlı ayarda, alt rafta 10–12 dakika pişirin.
Hamur çıtırlaşmalı, kenarlar hafif kızarmalıdır.
Fırından çıkan etli ekmeği dilimleyin.
Üzerine limon sıkın ve yanında ayranla servis edin.
İsterseniz kenarlarına hafif tereyağı sürebilirsiniz (özellikle sıcak sıcak servis için harikadır).
👉 Püf Noktası:
Hamurun ince olması, harcın iyi doğranmış olması ve yüksek ısıda kısa sürede pişmesi bu yemeğin lezzet sırrıdır.
Bazı yörelerde harca az miktarda kuyruk yağı da eklenir, bu da daha otantik bir tat verir.