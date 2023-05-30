Tepsi kebabı tarifi: Her lokması lezzet şöleni

Özellikle Hatay mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan tepsi kebabı, hem tadı hem de doyuruculuğu ile gastronomik tatların da başında geliyor. Üstelik pratik hazırlama süreci ile kısa sürede sofralarda yerini alabilecek bu lezzeti, akşam yemeği davetlerine de kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 30.05.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 09:03
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 337 kcal

MALZEMELER

  • Yarım kilo kıyma
  • 2 tane kuru soğan
  • 2 tane sivri biber
  • 1 tane kapya biber
  • 3 tane domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı isot

Üzerine;

  • Domates
  • Biber

Salçalı Sos İçin;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Kıymayı derin bir kaba aldıktan sonra içerisine çok ufak doğranmış soğanları, maydanozu, biberi ve soyulup doğranmış domatesi ekleyin. Ardından baharatları da ekledikten sonra iyice yoğurun.
  2. Özdeşleşmiş bir kıvama geldikten sonra kullanacağınız tepsiye bir santimetre kalınlığında olacak şekilde bastırın ve yayın.
  3. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri de dizin.
  4. Uygun bir karıştırma kabında salçayı suda eritip yemeğimizin en üstüne gezdirin.
  5. Son olarak yemeğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında iyice pişip üzerleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pişen tepsi kebabı servise hazır. Afiyet olsun.

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