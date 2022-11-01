Tepsi kebabı tarifi: Lezzetiyle başınızı döndürecek

Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden olan kebaplar, birbirinden farklı türüyle eşsiz bir damak şöleni sunuyor. Bu kebap türlerinden biri olan tepsi kebabı ise yemeye doyamacağınız bir ana yemek alternatifi olarak sofralarınızda yerini alıyor. İşte tepsi kebabının tarifi...
Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:50Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:50
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
195 kcal
MALZEMELER
1 kg yağlı kıyma
1 demet maydanoz
3 kırmızı kapya biber
2 yeşil biber
2 diş sarımsak
Karabiber
Tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Üzeri için :
Domates
Biber
Soğan
Sıvıyağ
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Biberleri, sarımsağı ve maydanozu en ince şekilde doğrayın.
Ardından tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Uygun bir büyüklükte bir tepsiye yaydıktan sonra üzerine domates, biber, soğan ve biraz sıvı yağ gezdirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirmeye başlayın.
25-30 dakika kadar pişirdikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı su içerisinde erittikten sonra üzerine dökün ve üzeri pişene kadar pişirin.