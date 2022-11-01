Tepsi kebabı tarifi: Lezzetiyle başınızı döndürecek

Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden olan kebaplar, birbirinden farklı türüyle eşsiz bir damak şöleni sunuyor. Bu kebap türlerinden biri olan tepsi kebabı ise yemeye doyamacağınız bir ana yemek alternatifi olarak sofralarınızda yerini alıyor. İşte tepsi kebabının tarifi...

Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:50
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 195 kcal

MALZEMELER

  • 1 kg yağlı kıyma
  • 1 demet maydanoz
  • 3 kırmızı kapya biber
  • 2 yeşil biber
  • 2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon

Üzeri için :

  • Domates
  • Biber
  • Soğan
  • Sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Biberleri, sarımsağı ve maydanozu en ince şekilde doğrayın.
  2. Ardından tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  3. Uygun bir büyüklükte bir tepsiye yaydıktan sonra üzerine domates, biber, soğan ve biraz sıvı yağ gezdirin.
  4. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirmeye başlayın.
  5. 25-30 dakika kadar pişirdikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı 1 su bardağı su içerisinde erittikten sonra üzerine dökün ve üzeri pişene kadar pişirin.
  6. Tepsi kebabını sıcak olarak servis edin.
  7. Afiyet olsun.

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