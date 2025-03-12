Tepsi kebabı tarifi: Lezzetiyle mest edecek...

Mutfağınızda kebapçı lezzeti yaratmaya ne dersiniz? Dışarıda yediğiniz kebapları unutturacak bu tepsi kebabı tarifiyle, hem pratik hem de nefis bir lezzet sizi bekliyor! Lokum gibi kıyması, fırında pişerken yayılan mis gibi kokusu ve üzerindeki enfes sebzeleriyle damakları şenlendiren bu tarif, sofralarınızın yıldızı olacak. İşte, herkesin tarifini soracağı o efsane tepsi kebabı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:29Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 08:29
YAPILIŞI
Tepsi Kebabı Tarifi
Malzemeler:
500 gr dana kıyma (isteğe bağlı olarak kuzu kıyma da kullanılabilir)
1 adet büyük soğan
2 diş sarımsak
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
2 adet domates (halka doğranmış)
2 adet yeşil biber (bütün ya da ikiye bölünmüş)
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Yapılışı:
Soğanı, sarımsağı, yeşil ve kırmızı biberi ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.
Kıyma ile doğradığınız malzemeleri geniş bir kaba alın.
Üzerine baharatları, tuzu, salçayı ve sıvı yağı ekleyerek iyice yoğurun.
Karışımı yağlanmış fırın tepsisine alın ve eşit şekilde yayın.
Üzerine halka doğranmış domatesleri ve biberleri yerleştirin.
Sos için salçayı suyla karıştırıp kebabın üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.