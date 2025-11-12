Tereyağıyla eriyen lezzet: Efsane ev yapımı iskender!

🔸 Malzemeler (2–3 kişilik)

Köftesi (döner yerine):

300 g dana kıyma (az yağlı değil, orta yağlı olmalı)

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı galeta unu (ya da ufalanmış bayat ekmek)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, kimyon

Tereyağlı sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber (isteğe göre biraz toz şeker)

Alt taban için:

3–4 dilim bayat ekmek (pide veya tost ekmeği, küçük küpler halinde)

Servis için:

Yoğurt (sade, tuzsuz)

İsteğe göre birkaç dilim kızarmış domates ve yeşil biber

👩‍🍳 Yapılışı

1️⃣ Köfteyi Hazırla

Tüm köfte malzemelerini karıştır, güzelce yoğur.

Streç filme sarıp 15–20 dakika buzdolabında dinlendir.

Elinle ince ve uzun köfteler yap (istersen incecik açıp "döner" gibi de şekillendirebilirsin).

Döküm tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişir.

2️⃣ Domates Sosunu Yap

Tavada tereyağını erit.

Salçayı ekleyip 1–2 dakika kavur.

Sıcak suyu ekle, tuz ve karabiber koy.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika pişir.

3️⃣ Ekmekleri Hazırla

Pide ya da ekmek küplerini tavada hafif kızart (isteğe göre biraz tereyağı ile).

Servis tabağına diz.

4️⃣ Üzerini Tamamla

Kızaran köfteleri ekmeklerin üzerine yerleştir.

Üzerine sıcak domates sosunu gezdir.

Küçük bir tavada tereyağını erit, kırmızı toz biberi ekle ve köpürene kadar karıştır.

Bu biberli tereyağını en üste gezdir.

5️⃣ Servis Et

Yanına bir kaşık yoğurt, kızarmış domates ve biber ekle.

Sıcak sıcak, hemen servis et. 🔥

💡 İpucu:

Gerçek döner dokusu istiyorsan kıymayı iki yağlı kağıt arasında merdane ile ince aç, dondur ve pişirirken bıçakla ince ince kes.

Domates sosunu azıcık şekerle dengelemek restoranlardaki kıvamı verir.