Tüm aileyi masaya toplayan Hasanpaşa köfte tarifi: Bu lezzet başka yerde yok!
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan bu köfte tarifi, göreni mest ediyor! Hem şık sunumu hem de damakta bıraktığı unutulmaz tat ile sofraların yıldızı oluyor. Üstelik öyle sandığınız kadar zor değil… İşte herkesin “Bir porsiyon daha alabilir miyim?” diye sorduğu o meşhur tarif!
YAPILIŞI
MALZEMELER
Köfte için:
500 g dana kıyma
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1 yumurta
2 yemek kaşığı galeta unu (veya ekmek içi)
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Püre için:
3-4 adet patates
1 yemek kaşığı tereyağı
½ çay bardağı süt
Tuz
Sos için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Köfte harcı: Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları yoğur. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar al, ortasını çukurlaştırarak küçük kaseler gibi şekil ver.
Şekil verdiğin köfteleri fırın tepsisine diz. 180°C'de 15 dakika kadar ön pişirme yap.
Püre: Patatesleri haşla. Ezip tereyağı, süt ve tuzla pürüzsüz kıvamlı bir püre hazırla.
Ön pişen köftelerin çukur kısımlarına püreyi doldur. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiştirebilirsin.
Sos: Salçayı yağ ile kavur, üzerine sıcak su ekle. Hazırladığın sosu köftelerin bulunduğu tepsiye gezdir (köftelerin üzerine değil, aralarına).
Tepsiyi tekrar fırına ver, 15–20 dakika daha pişir.
Sıcak servis et. Yanına pirinç pilavı ya da salata çok yakışır.