Ustaların sır gibi sakladığı pastırmalı fasulye yöntemi nihayet açığa çıktı!

🌾 Malzemeler
2 su bardağı kuru fasulye (geceden ıslatılmış)
150–200 g pastırma (çemensiz, orta yağlı)
1 adet büyük kuru soğan
1 adet orta boy domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı ama çok yakışır)
4–5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 defne yaprağı (opsiyonel)
👩🍳 Yapılışı
1. Pastırmayı Hazırlayın
Pastırmaları 3–4 cm'lik parçalar halinde kesin.
İsterseniz hafifçe yağını salması için tavada 1–2 dakika çevirin. (Bu adım şart değil ama lezzet artırır.)
2. Güveci Isıtın
Güvecinizi ocağa alın ve zeytinyağı + tereyağını ekleyin.
Küp küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.
3. Salçaları Kavurun
Biber ve domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 2–3 dakika kavurun.
Eğer taze domates kullanıyorsanız doğrayıp ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.
4. Pastırmayı Ekleyin
Pastırma parçalarını ekleyin ve sadece 1 dakika kavurun (fazla kavurmadan).
5. Fasulyeyi Koyun
Islatıp süzdüğünüz kuru fasulyeyi güvece ekleyin ve karıştırın.
6. Suyunu Verin
Üzerini yaklaşık 2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Defne yaprağını koyabilirsiniz.
7. Pişirme
Önce ocakta kapağı kapalı şekilde kaynama noktasına gelene kadar tutun (10 dk).
Ardından 160°C fırına alın ve 1–1.5 saat pişirin.
Fasulyenin cinsine göre süre değişebilir.
Ara ara kontrol edip gerekirse sıcak su ekleyin.
8. Tuzunu Sonradan Ekleyin
Pastırma tuzlu olduğu için tuzu en son eklemek daha iyi olur.
🍽️ Servis Önerisi
Yanında pilav, turşu, soğan salatası ve lavaş ile müthiş gider.
Biraz kimyon serperseniz gaz yapmasını da azaltır.