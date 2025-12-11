Ustaların sır gibi sakladığı pastırmalı fasulye yöntemi nihayet açığa çıktı!

🌾 Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye (geceden ıslatılmış)

150–200 g pastırma (çemensiz, orta yağlı)

1 adet büyük kuru soğan

1 adet orta boy domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı ama çok yakışır)

4–5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 defne yaprağı (opsiyonel)

👩‍🍳 Yapılışı

1. Pastırmayı Hazırlayın

Pastırmaları 3–4 cm'lik parçalar halinde kesin.

İsterseniz hafifçe yağını salması için tavada 1–2 dakika çevirin. (Bu adım şart değil ama lezzet artırır.)

2. Güveci Isıtın

Güvecinizi ocağa alın ve zeytinyağı + tereyağını ekleyin.

Küp küp doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.

3. Salçaları Kavurun

Biber ve domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 2–3 dakika kavurun.

Eğer taze domates kullanıyorsanız doğrayıp ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.

4. Pastırmayı Ekleyin

Pastırma parçalarını ekleyin ve sadece 1 dakika kavurun (fazla kavurmadan).

5. Fasulyeyi Koyun

Islatıp süzdüğünüz kuru fasulyeyi güvece ekleyin ve karıştırın.

6. Suyunu Verin

Üzerini yaklaşık 2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Defne yaprağını koyabilirsiniz.

7. Pişirme

Önce ocakta kapağı kapalı şekilde kaynama noktasına gelene kadar tutun (10 dk).

Ardından 160°C fırına alın ve 1–1.5 saat pişirin.

Fasulyenin cinsine göre süre değişebilir.

Ara ara kontrol edip gerekirse sıcak su ekleyin.

8. Tuzunu Sonradan Ekleyin

Pastırma tuzlu olduğu için tuzu en son eklemek daha iyi olur.

🍽️ Servis Önerisi

Yanında pilav, turşu, soğan salatası ve lavaş ile müthiş gider.

Biraz kimyon serperseniz gaz yapmasını da azaltır.