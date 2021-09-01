Havuçları ince ince rendeleyin. Yumurta, vanilya, sıvı yağ, süt ve şekeri çırpın. Ardından glutensiz un, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu, ceviz, karbonat, tuz, ve tarçını ekleyin. Rendelenmiş havuçları da ilave ederek tüm malzemelerin karışmasını sağlayın. Karışımı kek kalıbına alın ve 180°C'de ısıttığınız fırında 45-50 dakika kadar pişirin. Glutensiz havuçlu kek ile kendinize leziz bir çay keyfi yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!