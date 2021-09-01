Glutensiz havuçlu kek

Havuç severlerin gözdesi havuçlu kek tarifine bayılacaksınız. Hem pratik hem de leziz bir şekilde yapabileceğiniz glutensiz havuçlu kek tarifini sizlere sunuyoruz. Peki havuçlu kek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis havuçlu kek tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 10:32
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

6-7 havuç
3 yumurta
1 paket vanilya
3/4 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
2 ½ su bardağı glutensiz un
2 çay kaşığı kabartma tozu
2 çay kaşığı karbonat
1/2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı tarçın
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
Ceviz

AŞÇININ NOTU

Tüm malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

YAPILIŞI

Havuçları ince ince rendeleyin. Yumurta, vanilya, sıvı yağ, süt ve şekeri çırpın. Ardından glutensiz un, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu, ceviz, karbonat, tuz, ve tarçını ekleyin. Rendelenmiş havuçları da ilave ederek tüm malzemelerin karışmasını sağlayın. Karışımı kek kalıbına alın ve 180°C'de ısıttığınız fırında 45-50 dakika kadar pişirin. Glutensiz havuçlu kek ile kendinize leziz bir çay keyfi yaşatabilirsiniz. Afiyet olsun!

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