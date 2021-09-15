Glutensiz ıslak kek

Glutensiz tarifler arasında en zor bulunan alternatiflerden biri tatlılar oluyor. Fakat farklı un çeşitleri ile aslında istenilen kıvamda ve tatta bir tarife ulaşmak mümkün. İşte hem davetlerde hem de beslenme kaçamaklarında tüketebileceğiniz harika bir glutensiz kek tarifi.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:00
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Glutensiz
  • Şeker Bayramı Kurban Bayramı Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Kandil Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER


  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 250g pirinç unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı dolusu kakao
  • Keki ıslatmak için Yarım su bardağı süt

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • İlk olarak bir kapta yumurta ve şekeri tamamen özdeşleşene kadar çırpın.
  • Ardından yoğurt ve sıvıyağı da ekleyerek tekrar çırpmaya devam edin.
  • Kakao, kabartma tozu, vanilya ve pirinç ununu da ekleyin ve kek hamuru kıvamına ulaşacak şekilde çırpın.
  • Yağlı kağıt serilmiş bir fırın kabına karışım dökülür.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin.
  • Çıkarmadan önce kürdan veya bıçak testi yaparak piştiğinden emin olun.
  • Sıcak kekin üzerine sütü gezdirin ve üzerini streç filmle kapatarak bir gece bekletin.
  • Ertesi gün üzerine hindistan cevizi veya fıstık serperek servis yapabilirsiniz.
  • Afiyet olsun.

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