Glutensiz mantı tarifi

Herkesin gözdesi mantı tarifini glutensiz beslenenler için sunuyoruz. Hem nefis hem de pratik mantı tarifi glutensiz beslenenlerin gözdesi olacak. Peki glutensiz mantı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz mantı tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:40
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

3 ½ su bardağı (500 gr.) glutensiz un
3/4 su bardağı pirinç unu
2 yumurta
Biraz ılık su
Bir tutam tuz
İç harcı için:
200 gr. kıyma
1 kuru soğan
İnce doğranmış maydanoz
Pul biber
Karabiber
Tuz
Servis için:
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı
Salça (ev yapımı olabilir)
Pul biber, kekik, nane

AŞÇININ NOTU

Mantılar su yüzeyine çıktığında altını kapatabilirsiniz.

YAPILIŞI

Öncelikle iç harcı için gerekli tüm malzemeleri karıştırın. Glutensiz unu ve pirinç ununu karıştırıp, bir bardak kadar ayırın. Geniş bir kapta kalan unun ortasını açın, yumurtaları kırıp, tuzu ekleyin. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğururken, yavaş yavaş su ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru 4 parçaya ayırın; ayırdığınız parçaları yuvarlak bir şekle getirin ve elinizle genişletin. Ardından merdane ile nazikçe açın. Glutensiz mantı hamurunun normal hamurdan daha hassas olduğunu unutmamalısınız. Hamuru açarken ayırdığınız bir bardak unla yapışmasını engelleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz mantı yufkasını bıçakla uzun şeritlere ayırın ve ufak dikdörtgenler elde edin. Her bir dikdörtgen kutuya iç harcı ekleyin ve kenarlarından tutup birleştirerek kapatın.

Derin bir tencerede su kaynatın. İçine bir tutam tuz atıp, mantıları haşlayın. Mantılar su yüzeyine çıktığında altını kapatabilirsiniz. Pişen mantıların suyunu süzüp sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kavurduğunuz salçayı ilave edin; dilediğiniz baharatları serperek sıcak olarak servis edin. Afiyetle!

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