Glutensiz mantı tarifi

Öncelikle iç harcı için gerekli tüm malzemeleri karıştırın. Glutensiz unu ve pirinç ununu karıştırıp, bir bardak kadar ayırın. Geniş bir kapta kalan unun ortasını açın, yumurtaları kırıp, tuzu ekleyin. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğururken, yavaş yavaş su ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru 4 parçaya ayırın; ayırdığınız parçaları yuvarlak bir şekle getirin ve elinizle genişletin. Ardından merdane ile nazikçe açın. Glutensiz mantı hamurunun normal hamurdan daha hassas olduğunu unutmamalısınız. Hamuru açarken ayırdığınız bir bardak unla yapışmasını engelleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz mantı yufkasını bıçakla uzun şeritlere ayırın ve ufak dikdörtgenler elde edin. Her bir dikdörtgen kutuya iç harcı ekleyin ve kenarlarından tutup birleştirerek kapatın.

Derin bir tencerede su kaynatın. İçine bir tutam tuz atıp, mantıları haşlayın. Mantılar su yüzeyine çıktığında altını kapatabilirsiniz. Pişen mantıların suyunu süzüp sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kavurduğunuz salçayı ilave edin; dilediğiniz baharatları serperek sıcak olarak servis edin. Afiyetle!