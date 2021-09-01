Glutensiz muhallebi tarifi

Hem pratik hem de leziz bir tarifi sizlere sunuyoruz. Glutensiz muhallebi tarifiyle sevdiklerinize enfes bir lezzet sunacaksınız. Peki glutensiz muhallebi nasıl yaplır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz muhallebi tarifi...

Giriş Tarihi: 01.09.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:05
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu
1/2 su bardağı mısır nişastası
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 fiske tuz

AŞÇININ NOTU

Kullanacağınız ürünlerin açıklamasında “glutensiz” ibaresinin bulunmasına dikkat etmeniz önerilir.

YAPILIŞI

Tencerede sütü kaynatın ve şeker ilave edin. Ayrı bir kapta pirinç unu ve mısır nişastasını suyla karıştırın. Kaynayan sütten birkaç kaşık alıp, erittiğiniz un karışımına katın. Kaynayan süte unlu karışımı yavaşça eklerken, bir yandan karıştırmaya devam edin. Muhallebinin içinde topak kalmayana kadar karıştırıp, ocaktan alın. Sıcakken ufak kaselere alın ve soğuyunca servis edin. Dilerseniz üzerine tarçın ekleyeb

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