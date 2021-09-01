Glutensiz muhallebi tarifi

Tencerede sütü kaynatın ve şeker ilave edin. Ayrı bir kapta pirinç unu ve mısır nişastasını suyla karıştırın. Kaynayan sütten birkaç kaşık alıp, erittiğiniz un karışımına katın. Kaynayan süte unlu karışımı yavaşça eklerken, bir yandan karıştırmaya devam edin. Muhallebinin içinde topak kalmayana kadar karıştırıp, ocaktan alın. Sıcakken ufak kaselere alın ve soğuyunca servis edin. Dilerseniz üzerine tarçın ekleyeb