Glutensiz sebze çorbası tarifi

AŞÇININ NOTU

Çapraz kontaminasyon/ bulaşma gluten bulaşığının, glutensiz bir ürüne yapışma riskidir. Üretim yapılan bantlardan gluten içeren besinler geçmişse, o bantta üretilen kabartma tozu, pirinç unu, mısır nişastası, mısır unu, kakao, pudra şekeri, vanilya, instant maya, salça, süt kreması, bitter çikolata vs. gibi pek çok ürüne gluten bulaşma ihtimali oluşur.