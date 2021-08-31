Glutensiz sebze çorbası tarifi

1 ½ yemek kaşığı tereyağı
1 ½ yemek kaşığı glutensiz un
1 orta boy havuç
1 orta boy kabak
15 taze fasulye
1 yemek kaşığı domates salçası
5 su bardağı ev yapımı tavuk suyu
Tuz, karabiber, toz nane
Sebzeleri iri iri dilimleyin. Tereyağını eritip, glutensiz unu kavurun. Domates salçasını ve sebzeleri ilave edin. Son olarak tavuk suyunu da katıp, sebzeleri haşlayın. Sebzeler yumuşayınca blender'dan geçirin, baharatı ekleyip, kaynatın. Çorbanızı sıcak olarak servis edebilirsiniz. Glutensiz çorba tariflerinize bir yenisini ekleyen sebze çorbasını keyifle tüketebilirsiniz.