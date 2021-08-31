Glutensiz sebze çorbası tarifi

Sebze severlerin gözdesi çorba tarifini sizlere sunuyoruz. Özellikle glutensiz beslenenler için bu çorba vazgeçilmeziniz olacak! Glutensiz sebze çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis glutensiz sebze çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:15
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Çocuk Partisi Yemek Daveti Diğer
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

1 ½ yemek kaşığı tereyağı
1 ½ yemek kaşığı glutensiz un
1 orta boy havuç
1 orta boy kabak
15 taze fasulye
1 yemek kaşığı domates salçası
5 su bardağı ev yapımı tavuk suyu
Tuz, karabiber, toz nane

AŞÇININ NOTU

Çapraz kontaminasyon/ bulaşma gluten bulaşığının, glutensiz bir ürüne yapışma riskidir. Üretim yapılan bantlardan gluten içeren besinler geçmişse, o bantta üretilen kabartma tozu, pirinç unu, mısır nişastası, mısır unu, kakao, pudra şekeri, vanilya, instant maya, salça, süt kreması, bitter çikolata vs. gibi pek çok ürüne gluten bulaşma ihtimali oluşur.

YAPILIŞI

Sebzeleri iri iri dilimleyin. Tereyağını eritip, glutensiz unu kavurun. Domates salçasını ve sebzeleri ilave edin. Son olarak tavuk suyunu da katıp, sebzeleri haşlayın. Sebzeler yumuşayınca blender'dan geçirin, baharatı ekleyip, kaynatın. Çorbanızı sıcak olarak servis edebilirsiniz. Glutensiz çorba tariflerinize bir yenisini ekleyen sebze çorbasını keyifle tüketebilirsiniz.

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