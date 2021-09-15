Glutensiz kabaklı mısır unu keki tarifi

Kabağı rendenin iri kısmı ile rendeleyip suyunu sıkın.

Derin bir kaba tüm malzemeyi (çörek otu ve susam hariç)önce sıvı malzemeler sonra kuru malzemeler olarak katıp karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Bu keki muffin kaplarına koyarak muffin yapabilirsiniz.