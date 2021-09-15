Glutensiz kabaklı mısır unu keki tarifi

2 adet kabak
1 demet dereotu
1/4 demet dereotu
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağından biraz az sıvı yağ
1 su bardağı mısır unu
1 su bardağı pirinç unu
1 adet kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul veya toz biber
Üzerine serpmek için susam ve çörek otu
Kabağı rendenin iri kısmı ile rendeleyip suyunu sıkın.
Derin bir kaba tüm malzemeyi (çörek otu ve susam hariç)önce sıvı malzemeler sonra kuru malzemeler olarak katıp karıştırın.
Yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Bu keki muffin kaplarına koyarak muffin yapabilirsiniz.