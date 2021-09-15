Glutensiz kabaklı mısır unu keki tarifi

Glutensiz beslenme, gluten içeren besinlerin beslenme düzeninden tamamen çıkartılmasını ifade eder. Bu beslenme düzeni çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı bulunan kişiler tercih ediliyor. Sizlere enfes bir tarif sunuyoruz. Kabaklı mısır unu keki nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte kabaklı mısır unu keki tarifi...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:37
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

2 adet kabak
1 demet dereotu
1/4 demet dereotu
2 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağından biraz az sıvı yağ
1 su bardağı mısır unu
1 su bardağı pirinç unu
1 adet kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı pul veya toz biber
Üzerine serpmek için susam ve çörek otu

AŞÇININ NOTU

Pişen karnabahar pilavınızı demlenmesi için 10 dakika kadar bekletin

YAPILIŞI

Kabağı rendenin iri kısmı ile rendeleyip suyunu sıkın.

Derin bir kaba tüm malzemeyi (çörek otu ve susam hariç)önce sıvı malzemeler sonra kuru malzemeler olarak katıp karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Bu keki muffin kaplarına koyarak muffin yapabilirsiniz.

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