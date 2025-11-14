30 dakikada sıcacık tahinli çörekler: Bu tarifin sırrını kimse bilmiyor!

Bu tahinli çöreği bir kez tattığınızda asla vazgeçemeyeceksiniz! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis tarif, pastane tadını aratmayacak. Yumuşacık hamuru, tatlı ve yoğun tahin aromasıyla her lokmada damaklarınızı şenlendirecek. Üstelik malzemeleriniz evde varsa 30 dakika içinde fırından sıcacık çıkıyor!

YAPILIŞI

Malzemeler (yaklaşık 12-14 adet için)

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı toz şeker

1 paket instant maya (10 gr) veya ½ paket yaş maya

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 çimdik tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İç harç için:

½ su bardağı tahin

½ su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Çörek otu veya susam

Yapılışı

Hamuru hazırlama:

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika beklet. Maya aktive olacak.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekle, karıştır.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğur.

Hamuru üzerini örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırak.

İç harcı hazırlama:

Tahin, toz şeker ve tarçını küçük bir kapta karıştır.

Şekil verme:

Mayalanan hamuru 2 eşit parçaya böl.

Her parçayı dikdörtgen aç.

İç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yay.

Hamuru rulo yapıp, dilimle veya burgular halinde kesip şekil ver.

Üzeri ve pişirme:

Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz.

Üzerine yumurta sarısı sür ve çörek otu veya susam serpiştir.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişir.

İpucu:

Tahinli çörekleri fırından çıkar çıkmaz üzerine biraz şekerli su sürersen daha parlak ve hafif nemli olur.

Tarçın koymak istemezsen sadece tahin ve şekerle de nefis oluyor.

