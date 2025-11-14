30 dakikada sıcacık tahinli çörekler: Bu tarifin sırrını kimse bilmiyor!

Malzemeler (yaklaşık 12-14 adet için)

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı sıvı yağ

½ su bardağı toz şeker

1 paket instant maya (10 gr) veya ½ paket yaş maya

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 çimdik tuz

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İç harç için:

½ su bardağı tahin

½ su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Çörek otu veya susam

Yapılışı

Hamuru hazırlama:

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika beklet. Maya aktive olacak.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekle, karıştır.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğur.

Hamuru üzerini örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırak.

İç harcı hazırlama:

Tahin, toz şeker ve tarçını küçük bir kapta karıştır.

Şekil verme:

Mayalanan hamuru 2 eşit parçaya böl.

Her parçayı dikdörtgen aç.

İç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yay.

Hamuru rulo yapıp, dilimle veya burgular halinde kesip şekil ver.

Üzeri ve pişirme:

Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz.

Üzerine yumurta sarısı sür ve çörek otu veya susam serpiştir.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişir.

İpucu:

Tahinli çörekleri fırından çıkar çıkmaz üzerine biraz şekerli su sürersen daha parlak ve hafif nemli olur.

Tarçın koymak istemezsen sadece tahin ve şekerle de nefis oluyor.