30 dakikada sıcacık tahinli çörekler: Bu tarifin sırrını kimse bilmiyor!

Malzemeler (yaklaşık 12-14 adet için)
Hamur için:
1 su bardağı ılık süt
½ su bardağı sıvı yağ
½ su bardağı toz şeker
1 paket instant maya (10 gr) veya ½ paket yaş maya
1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
1 çimdik tuz
Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)
İç harç için:
½ su bardağı tahin
½ su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Üzeri için:
Çörek otu veya susam
Yapılışı
Hamuru hazırlama:
Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika beklet. Maya aktive olacak.
Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekle, karıştır.
Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğur.
Hamuru üzerini örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırak.
İç harcı hazırlama:
Tahin, toz şeker ve tarçını küçük bir kapta karıştır.
Şekil verme:
Mayalanan hamuru 2 eşit parçaya böl.
Her parçayı dikdörtgen aç.
İç harcı hamurun üzerine eşit şekilde yay.
Hamuru rulo yapıp, dilimle veya burgular halinde kesip şekil ver.
Üzeri ve pişirme:
Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye diz.
Üzerine yumurta sarısı sür ve çörek otu veya susam serpiştir.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişir.
İpucu:
Tahinli çörekleri fırından çıkar çıkmaz üzerine biraz şekerli su sürersen daha parlak ve hafif nemli olur.
Tarçın koymak istemezsen sadece tahin ve şekerle de nefis oluyor.