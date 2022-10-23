321 Poğaçası: Hem lezzetli hem de pratik bu tarif kahvaltıların kurtarıcısı!
Evde bulunan az malzemeyle yapılan bu poğaça özellikle kahvaltıların ve hazırlıksız misafirlerin kurtarıcısı! Adını içerisinde kullanılan malzemelerin ölçüsünden alan bu tarif, hem akılda tutulması hem de hazırlanmasının kolaylığıyla yeni vazgeçilmeziniz olacak. Şimdiden afiyet olsun diyoruz.
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:38Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:38
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
280 kcal
MALZEMELER
3 paket kabartma tozu
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
İçi için:
Beyaz peynir
Üzeri için:
Galeta unu ya da susam
AŞÇININ NOTU
İç harcını kıyma, patates veya kaşar peyniri ile de değiştirebilirsiniz.
YAPILIŞI
Malzemeleri bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.
Ardından un yavaş yavaş ilave edilerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur.
Yarım saat dinlenmeye bırakılır.
Mandalina büyüklüğünde parçalar koparılarak açılır ve içerisine harç konup yuvarlak şekil verilir.
Dışını galeta ununa ya da susama bulayıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine konulur.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 35 dakika pişirlir.