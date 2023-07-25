Açık peynirli pide tarifi: Çıtır çıtır ağızda dağılan tadına yapısına hayran kalacaksınız

Pide, özellikle çay saatlerinin dışında kahvaltılarda da sevilerek tüketilen alternatifler arasında yer alıyor. Bu noktada tercihlerinizi değerlendirirken aslında evinizin konforunda da bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte peynirli pide tarifi...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:07Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:07
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
350 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
500 gram un
1 tatlı kaşığı instant kuru maya
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
200 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım demet maydanoz
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze çekilmiş karabiber ve pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Hamurun hazırlanışı
Unu büyük bir yoğurma kabına alın. Orta kısmını havuz gibi açın.
Kuru maya, toz şeker ve tuzu havuzun içine ekleyin.
Ilık su ve sıvı yağı ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru bir örtü altında 30 dakika kadar dinlendirin.
İç harcın hazırlanışı
Beyaz peyniri ezerek püre kıvamına getirin.
Soğanı ve maydanozları küçük küçük doğrayın.
İsteğe bağlı baharat eklemesi yapabilirsiniz.
Pidenin yapımı
Dinlenen hamuru dört eşit parçaya bölün.
Tezgahı unlayarak her bir parçayı yuvarlak veya oval şekilde açın.