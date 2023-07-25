Açık peynirli pide tarifi: Çıtır çıtır ağızda dağılan tadına yapısına hayran kalacaksınız

Pide, özellikle çay saatlerinin dışında kahvaltılarda da sevilerek tüketilen alternatifler arasında yer alıyor. Bu noktada tercihlerinizi değerlendirirken aslında evinizin konforunda da bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte peynirli pide tarifi...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:07
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 500 gram un
  • 1 tatlı kaşığı instant kuru maya
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Taze çekilmiş karabiber ve pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Hamurun hazırlanışı

  • Unu büyük bir yoğurma kabına alın. Orta kısmını havuz gibi açın.
  • Kuru maya, toz şeker ve tuzu havuzun içine ekleyin.
  • Ilık su ve sıvı yağı ekleyerek yoğurmaya başlayın.
  • Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamuru bir örtü altında 30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcın hazırlanışı

  • Beyaz peyniri ezerek püre kıvamına getirin.
  • Soğanı ve maydanozları küçük küçük doğrayın.
  • İsteğe bağlı baharat eklemesi yapabilirsiniz.

Pidenin yapımı

  • Dinlenen hamuru dört eşit parçaya bölün.
  • Tezgahı unlayarak her bir parçayı yuvarlak veya oval şekilde açın.
  • Açtığınız hamurları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
  • Hamurların ortasına peynirli iç harcı ve üzerine doğranmış sebzeleri yayın.
  • Kenarlardan başlayarak hamurların kenarlarını içe doğru kıvırın.
  • Zeytinyağı ile pide kenarlarını hafifçe yağlayın.

Pişirme:

  • Önceden ısıtılmış 200°C fırında, kenarları hafifçe kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.
  • Pişen pideleri fırından çıkarın ve sıcak servis yapın.
  • İsteğe bağlı olarak taze çekilmiş karabiber ve pul biber serperek servis edebilirsiniz.

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