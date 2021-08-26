Açma Tarifi - En Güzel, Kolay, Tel Tel Açma Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Açma tarifini uygularken malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Sütün ise el yakmayacak sıcaklığa gelmesi gerekir. Hamurunuzun kıvamı ise kulak memesinden biraz daha yumuşak olmalı ve ele yapışmalıdır. Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini poşetle iyice örtün ve parçalara ayırıp açma şeklini verdikten sonra da 15-20 dakika tepside mayalanmaya bırakın.