Açma Tarifi - En Güzel, Kolay, Tel Tel Açma Tarifi, Nasıl Yapılır?
Sabah kahvaltılarınızı dışarıda yapıyorsanız en lezzetli seçeneklerden biridir. Genellikle pastanelerde tüketilen açmayı daha önce evde yapmayı hiç denediniz mi? Pastane usulü tel tel açma tarifi yapımını nefis yemek tarifleri konusunda bugün sizlere sunduk. Kahvaltı sofranıza renk katacak ve evinizi mis gibi kokutacak bir açma tarifi için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, en güzel, kolay açma tarifi nasıl yapılır? İşte, açma tarifi yapılışı, malzemeleri ve en önemli püf noktaları
Giriş Tarihi: 26.08.2021 11:24Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 11:24
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı ılık süt
2 adet yumurta (yumurtalardan bir tanesinin sarısı üzeri için kullanılacak)
3 yemek kaşığı şeker
1. 5 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant kuru maya
Yaklaşık 8 su bardağı un
AŞÇININ NOTU
Açma tarifini uygularken malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Sütün ise el yakmayacak sıcaklığa gelmesi gerekir. Hamurunuzun kıvamı ise kulak memesinden biraz daha yumuşak olmalı ve ele yapışmalıdır. Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini poşetle iyice örtün ve parçalara ayırıp açma şeklini verdikten sonra da 15-20 dakika tepside mayalanmaya bırakın.
YAPILIŞI
Pastane usulü tel tel açma tarifine öncelikle ılık süte şekeri ve mayayı ilave edip eritin.
Aktifleştirdiğiniz mayanızı derin bir kabın içerisine dökün. Ardından belirtilen diğer tüm malzemeleri ilave edin. Karıştırmaya başlayın.
Kabın içerisine yavaşça un ekleyip yoğurma işlemine geçin.
Hamurunuzun kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak olması gerekecek. Elinize aldığınızda elinize yapışacak bir hamur kıvamı yakalayın. Ardından hamurunuzun üzerini poşetle iyice kapatın. Hamurun mayalanması için yaklaşık 50 dakika bekleyin.
Belirtilen süre kadar bekledikten sonra hamurunuzu mandalina büyüklüğünde kopararak çay tabağı genişliğinde açın. Rulo şeklinde sardıktan sonra sağlı sollu kıvırın. Açma şekli yakalayın.
Bütün hamuru aynı şekillere sokarak yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Üzerine önceden ayırdığınız yumurta sarılarını tek tek sürün.
Yaklaşık 20 dakika tepside de mayalandırdıktan sonra 200 derece fırına atın. Kızarana kadar pişirin.
Bu işlem sonrası tel tel açma tarifi başarıyla gerçekleştirilecektir. Afiyet olsun