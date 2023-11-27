Babka tarifi: Doğu Avrupa'dan damak çatlatan bir lezzet!
Babka, geleneksel bir Orta ve Doğu Avrupa tatlısıdır. Genellikle mayalı hamur ve iç dolgusuyla yapılır. Babka'nın iç dolgusu genellikle çikolata, tarçın, ceviz veya kuru meyve içerebilir. Üstelik kolaylıkla hazırlanması sayesinde ister kaçamak saatlerinde, ister sevdiklerinizde eşsiz bir lezzete yolculuk yapabilirsiniz. İşte babka tarifi...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 08:51
6 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıKutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
60 dakika
Porsiyon :
226 kcal
MALZEMELER
1 paket aktif kuru maya
1/2 su bardağı ılık süt
1/4 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
2 büyük yumurta
3 su bardağı un
1/2 çay kaşığı tuz
Çikolatalı İç Dolgu:
1 su bardağı ince çekilmiş çikolata
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
İlk olarak, mayayı ılık süt ve şekerle karıştırarak uyandırın. Mayanın köpürdüğünü gördükten sonra eritilmiş tereyağını ve yumurtaları ekleyin.
Un ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamuru hafifçe unlanmış bir tezgah üzerine alın ve yoğurun.
Yoğrulan hamuru, hafifçe yağlanmış bir kaba koyun ve üzerini örtün. Sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın, hamur iki katına çıkana kadar bekleyin (yaklaşık 1-2 saat).
İç dolgu için çikolata, tereyağı, toz şeker ve kakaoyu bir tencerede karıştırarak eritin.
Mayalanan hamuru unlu bir tezgah üzerine alın ve dikdörtgen bir şekil verin. Üzerine eritilmiş çikolatalı iç dolguyu yayın.
Hamuru rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıtla kaplı bir kalıba yerleştirin. Kalıbı önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-40 dakika pişirin.