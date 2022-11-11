Baklavalık yufkadan pratik "çıtır börek" tarifi: Ağzınızda dağılacak...

Baklavalık yufka her ne kadar tatlı tariflerinde daha sık kullanılsa da aslında börek tariflerinde de eşsiz bir lezzet sunabiliyor. Bunun için pratik bir yöntemle dakikalar içerisinde en çıtır böreği hazırlayabilirsiniz. İşte hem yemek sofralarında hem de çay saatlerinde vazgeçilmeziniz olacak o tarif..
Giriş Tarihi: 11.11.2022 08:51Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 08:52
4-6 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiKahvaltıKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
389 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 şişe soda (maden suyu)
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı sirke
Ayrıca kullanmak için:
Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
Arası için:
Beyaz peynir
YAPILIŞI
Tarife ilk olarak sosu bir kapta hazırlarak başlanır. Bir kapta karıştırdığınız sosu bir kenara alın.
Yufkalardan ilkini tezgaha serdikten sonra üzerine her yerine gelecek şekilde sıvıyağ, fırça yardımıyla sürülür.
İkinci kat yufka üzerine serilerek aynı işlem tekrarlanır.
Üçüncü yufka da aynı şekilde üzerine serildikten sonra bu defa hazırlanan sostan her yerine sürün.
Dördüncü ve beşinci yufkalarda da sostan kullanın.
Toplamda 5 adet yufka üst üste hazırlandıktan sonra uzunlamasına ortadan ikiye bölün.
Uç kısmına peynirli iç harcı yerleştiril çok sıkı olmayan bir rulo hazırlayın, üzerine bıçakla hafif çizikler atın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine börekleri koyduktan sonra kalan sosu böreklerin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 35 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirin.