Balkanlardan gelen enfes bir lezzet: Tavuklu milföy böreği tarifi
Tavuk ve bezelyelerin muhteşem uyumuyla ortaya çıkan eşsiz bir lezzet. Isırdığınızda, ağızlarda çıtır bir tat bırakan bu böreğin lezzetine inanamayacaksınız... Yapımı hızlı ve pratik olan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:36Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:01
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüEv PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
35 dakika
Adet :
150 kcal
MALZEMELER
1 paket milföy
1 kg tavuk göğsü
Garnitür konserve
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 çk karabiber
1 çk pul biber
1 çk nane
1 diş sarımsak
1 çk tuz
YAPILIŞI
İlk olarak; yağımızı geniş bir tavaya döküyoruz. Sonra tavukları atıyoruz.
Tavukları kızgın tavamızda kavurduktan sonra, konserve garnitürümüzü ekleyerek sotelemeye bırakıyoruz.
1 diş sarımsağımızı ve baharatlarımızı sotelenen iç harcımıza ekliyoruz.
Sonra, tepsimizi alıyoruz ve içine yağlı kağıt seriyoruz.
Milföylerimizi kare bir şekilde keserek, tepsimize yerleştirelim.
Kestiğiniz milföylere, iç harcımızı eşit şekilde paylaştıralım.
Sonra üçgen şekli vererek birleştirelim.
Üzeri için; yumurtanın sarısını sürelim. Son olarak çörek otunu serpiştirelim.
Önceden ısıttığımız fırına böreklerimizi verelim.
30 dk sonra böreğiniz hazır olacak. Şimdiden afiyet olsun!