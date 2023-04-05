Bazlama tarifi: Bir daha dışarıdan almayacaksınız!
Ekmek, sofraların baş köşesinde kendine yer bulan ve günün hemen her saatinde tüketilebilen ana besinlerden biri. Ekmek çeşitleri arasında bazlama, sevilen ve yumuşacık dokusuyla sandviçten mini pizzalara kadar birbirinden farklı tarifte kendine yer bulan lezzetlerden biri. Bu tarif ile en lezzetlisini evinizin konforunda yapacaksınız. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:50Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 08:50
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
45 dakika
Porsiyon :
177 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı ılık su (400 ml)
1 su bardağı ılık süt (200 ml)
Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı şeker
1 paket instant maya
7,5 su bardağı un
Arası için:
100 gr tereyağı
YAPILIŞI
Bazlamanın hamuru için uygun bir kaba un ve instant mayayı aldıktan sonra karıştıralım.
Unun ortasını çukurlaştırdıktan sonra bu çukura sıvı yağ, süt, su, toz şeker ve tuzu ilave edelim. Tekrar karıştıralım.
Hamurumuz toparlanmaya başladığında elimizle yoğurmaya devam edelim.
Yoğurup toparladığımız hamurun üzerini streç ve temiz bir bezle örterek 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
Sürenin sonunda mayalanan hamurun üzerini açalım. Un serptiğimiz zemine aktararak elimizle tekrar toparlayalım.
Hamurumuzu 18 eşit parçaya bölelim. Her bir parçayı unladığımız zeminde içe doğru katlayarak beze haline getirelim.
Hazırladığımız bezelerden 12 tanesinin üzerine ufak bir parça margarin veya tereyağı yerleştirelim.
Üzerine yağ koyduğumuz bezelerden bir tanesini, yağıda eriterek elimizle çok az açalım.
Yine üzerinde tereyağı olan bezelerden bir tanesini daha yağı eriterek aynı boyutta açalım ve bu iki bezeyi üst üste koyalım.
Yağ koymadığımız bezelerden bir tanesini de aynı boyutta açarak bu iki hamurun üzerine yerleştirelim.
Kalan bezeleri de aynı şekilde 2 tereyağlı beze 1 yağsız beze olacak şekilde açarak üst üste yerleştirelim.
Hazırladığımız 3 katlı hamurları sırasıyla açalım. Tekrar her birini içe doğru katlayarak yuvarlayalım ve beze haline getirelim.
Hazırladığımız bezeleri son kez elimizle bastırarak pişireceğimiz tavanın boyutuna göre genişletelim.
Isıttığımız tavaya açtığımız bezeyi yerleştirelim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Bu aşamada ocağı çok yüksek ateşte açmamaya dikkat edelim. Gerekirse ekmekleri çevirerek her iki yüzeyini de eşit pişirelim.
Tüm bezelerimizi bu şekilde pişirdikten sonra sıcağıyla servis edelim. Afiyet olsun!