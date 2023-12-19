Beş çayı güzeli: Sebzeli börek tarifi

Yarım paket yufka (isteğe bağlı olarak açma ya da baklava yufkası da kullanabilirsiniz)

1 adet yumurta (üzerine sürmek için)

1 su bardağı süt (üzerine sürmek için)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber



İç Harcı İçin:

2 adet orta boy havuç

1 adet kabak

Yarım su bardağı bezelye (donmuş veya taze)

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet taze soğan veya dereotu

Tuz, karabiber

Birkaç yemek kaşığı sıvı yağ