Beş çayı güzeli: Sebzeli börek tarifi

Renkli sebzelerin eşsiz buluşması, ince ve taze yufkalarla enfes bir lezzete dönüşüyor. Pratik hazırlığı ve doyurucu iç harcıyla sofralarınıza sağlık dolu bir seçenek sunuyoruz. İlte beş çayına yakışan enfes tarifin yapılışı...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:44
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 250 kcal

MALZEMELER

Yarım paket yufka (isteğe bağlı olarak açma ya da baklava yufkası da kullanabilirsiniz)
1 adet yumurta (üzerine sürmek için)
1 su bardağı süt (üzerine sürmek için)
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber

İç Harcı İçin:

2 adet orta boy havuç
1 adet kabak
Yarım su bardağı bezelye (donmuş veya taze)
1 adet kırmızı biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet taze soğan veya dereotu
Tuz, karabiber
Birkaç yemek kaşığı sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Sebzeleri doğru bir şekilde hazırlamak, böreğin lezzetini artırır. Sebzeleri doğru şekilde doğrayın veya rendeleyin ve fazla suyunu salmaları için önceden bir süzgeçte bekletin.

YAPILIŞI

Öncelikle iç harcını hazırlayın. Havuçları rendeleyin, kabakları küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı ince doğrayın, sarımsakları ezin. Kırmızı biberi doğrayın. Taze soğan veya dereotunu da ince doğrayın.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun. Ardından havuç, kabak, bezelye ve kırmızı biberi ekleyerek sebzeleri kavurun.
Sebzeler yumuşayıp suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın. Taze soğan veya dereotunu da ekleyip karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı sıvı yağ ve süt karışımı ile yağlayın. Ardından diğer yufkayı üzerine serin ve onu da yağlayın. İsterseniz üçüncü bir yufka daha ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız sebzeli harcı yufkanın üzerine yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarın, dilediğiniz gibi dilimleyin ve yağlanmış tepsiye yerleştirin.
Üzerine yumurta ve süt karışımını sürün. Böreği isteğinize göre dilimleyin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu genellikle 30-40 dakika sürebilir.
Fırından çıkan böreği dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.

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