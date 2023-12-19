Beş çayı güzeli: Sebzeli börek tarifi

Öncelikle iç harcını hazırlayın. Havuçları rendeleyin, kabakları küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı ince doğrayın, sarımsakları ezin. Kırmızı biberi doğrayın. Taze soğan veya dereotunu da ince doğrayın.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Soğan ve sarımsakları ekleyip kavurun. Ardından havuç, kabak, bezelye ve kırmızı biberi ekleyerek sebzeleri kavurun.
Sebzeler yumuşayıp suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın. Taze soğan veya dereotunu da ekleyip karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı sıvı yağ ve süt karışımı ile yağlayın. Ardından diğer yufkayı üzerine serin ve onu da yağlayın. İsterseniz üçüncü bir yufka daha ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız sebzeli harcı yufkanın üzerine yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarın, dilediğiniz gibi dilimleyin ve yağlanmış tepsiye yerleştirin.
Üzerine yumurta ve süt karışımını sürün. Böreği isteğinize göre dilimleyin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bu genellikle 30-40 dakika sürebilir.
Fırından çıkan böreği dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.