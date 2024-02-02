Biberli ekmek tarifi: Hatay'dan lezzet dolu bir tarif
Hatay mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan biberli ekmek, özellikle baharatlı tatları sevenlerin tercih edebileceği tatlar arasında yerini alıyor. Kahvaltılarda veya çay saatlerinde tercih edebileceğiniz bu tarifi, kolaylıkla hazırlayabilir ve sofralarınızda yer almasını sağlayabilirsiniz. İşte tam kıvamında biberli ekmek tarifi...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:32Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:32
4-6 Kişilik
Vejetaryen
Yemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
120 dakika
Adet :
200 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet yeşil biber (isteğe bağlı, doğranmış)
1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı, doğranmış)
1 adet kapya biber (isteğe bağlı, doğranmış)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Unu bir kaba alın ve ortasını açın.
Ortasına mayayı, tuzu, şekeri, ılık suyu ve sıvı yağı ekleyin. İyice yoğurun.
Hamur kabarıp, iki katına çıkana kadar üzerini örtün ve ılık bir ortamda dinlendirin (yaklaşık 1 saat).
Hamurun içine doğranmış biberleri ekleyin ve tekrar yoğurun.
Hamuru yağlı kağıt serili bir tepsiye alın ve üzerini streç filmle kapatıp tekrar dinlendirin (yaklaşık 30 dakika).
Biberli ekmek hamurunun üzerine zeytinyağını sürün.
İsteğe bağlı olarak pul biber ve kekik serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).
Fırından çıkan biberli ekmek, üzeri kızarmış ve içi yumuşak olmalıdır.