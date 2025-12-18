Bir dilim yetmiyor! Evde yapabileceğin en iyi pizza...

Fırını açtığın anda evi saran o pizzacı kokusunu düşün… Dışı çıtır, içi yumuşacık hamur, eriyen peynir ve tam kararında bir sosla “bunu gerçekten evde mi yaptım?” dedirten bir pizza mümkün; üstelik sandığından çok daha kolay. Bu tarifle mutfağın, mahallenin en iddialı pizzacısına dönüşebilir.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:44

YAPILIŞI

Hamur için

  • 3 su bardağı un

  • 1 paket instant maya (ya da ½ paket yaş maya)

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ılık su

Sos için

  • 3 yemek kaşığı domates püresi veya rendesi

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)

  • Tuz

  • Kekik / fesleğen

Üzeri için (isteğe göre)

  • Rendelenmiş mozzarella veya kaşar

  • Sucuk, salam, pepperoni

  • Mantar

  • Yeşil biber

  • Zeytin

  • Mısır

Yapılışı

  1. Hamur:
    Ilık su, maya ve şekeri karıştır. 5 dakika beklet.
    Unu kaba al, tuzu ekle. Ortasını açıp maya karışımı ve zeytinyağını ekle.
    Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğur.
    Üzerini örtüp 40–45 dakika mayalandır.

  2. Sos:
    Tüm sos malzemelerini küçük bir kapta karıştır.

  3. Şekillendirme:
    Mayalanan hamuru ikiye böl.
    Unlanmış zeminde ince olacak şekilde aç.

  4. Pişirme:
    Fırını 250°C (en yüksek ayar) ısıt.
    Hamurun üzerine sosu sür, malzemeleri ekle, en üste peyniri koy.
    Alt raf veya taş varsa taş üzerinde 10–15 dakika pişir.

🔥 Püf noktaları

  • Fırını mutlaka önceden çok iyi ısıt.

  • Hamuru ince açarsan pizzacı tadına daha yakın olur.

  • Peynir en üste konursa daha güzel kızar.

