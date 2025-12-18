Bir dilim yetmiyor! Evde yapabileceğin en iyi pizza...

3 su bardağı un
1 paket instant maya (ya da ½ paket yaş maya)
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı domates püresi veya rendesi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)
Tuz
Kekik / fesleğen
Rendelenmiş mozzarella veya kaşar
Sucuk, salam, pepperoni
Mantar
Yeşil biber
Zeytin
Mısır
Hamur:
Ilık su, maya ve şekeri karıştır. 5 dakika beklet.
Unu kaba al, tuzu ekle. Ortasını açıp maya karışımı ve zeytinyağını ekle.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğur.
Üzerini örtüp 40–45 dakika mayalandır.
Sos:
Tüm sos malzemelerini küçük bir kapta karıştır.
Şekillendirme:
Mayalanan hamuru ikiye böl.
Unlanmış zeminde ince olacak şekilde aç.
Pişirme:
Fırını 250°C (en yüksek ayar) ısıt.
Hamurun üzerine sosu sür, malzemeleri ekle, en üste peyniri koy.
Alt raf veya taş varsa taş üzerinde 10–15 dakika pişir.
Fırını mutlaka önceden çok iyi ısıt.
Hamuru ince açarsan pizzacı tadına daha yakın olur.
Peynir en üste konursa daha güzel kızar.