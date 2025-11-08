Bir dilimle bağımlılık yapan ıspanaklı kiş tarifi!

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı un

125 g tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı soğuk su

İç harç için:

300 g taze ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)

1 küçük soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

100 g beyaz peynir veya lor peyniri

2 yumurta

200 ml krema veya süt

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Hamurun hazırlanması:

Un ve tuzu geniş bir kaba alın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla unla karıştırarak kum gibi bir doku elde edin.

Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip yoğurun. Hamur toparlanınca streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

İç harcın hazırlanması:

Zeytinyağını tavada ısıtın, soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun.

Ispanakları ekleyin ve suyunu çekene kadar soteleyin. Soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurtaları, kremayı, peynir ve baharatları çırpın. Soğuyan ıspanak karışımını ekleyin.

Kişin hazırlanması:

Hamuru unlu bir zeminde açın ve tart kalıbına yerleştirin. Kenarlarını hafifçe bastırın.

İç harcı hamurun üzerine dökün.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika veya üstü kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.