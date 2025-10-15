Bir kez deneyen bir daha bırakamıyor: Velibah tarifinin sırrı ortaya çıktı!

📝 Malzemeler (6 adet velibah için)

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su (gerektikçe ayarlayın)

1 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

3 adet orta boy patates (haşlanmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe göre kaşar peyniri veya beyaz peynir (opsiyonel)

Pişirmek için:

Sıvı yağ veya tereyağı

👩‍🍳 Yapılışı

Hamuru hazırlayın:

Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın.

Maya, şeker, tuz ve ılık suyu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlayın:

Haşladığınız patatesleri ezin.

Tereyağını ekleyip karıştırın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsterseniz peynir de ekleyebilirsiniz.

Hamuru açın:

Hamur mayalandıktan sonra 6 bezeye ayırın.

Her bezeyi avuç içinde hafif açın, ortasına patatesli harçtan koyun.

Kenarlarını ortaya doğru kapatıp yuvarlayın.

Unlu tezgahta dikkatlice ince yuvarlak açın.

Pişirme:

Kuru tavayı ya da sacı ısıtın.

Velibahları her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.

Pişince üzerine tereyağı sürerseniz daha lezzetli olur 😋

🍽️ Servis Önerisi