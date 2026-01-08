Börek sananlar yanıldı tadına bakanlar hayran kaldı! İşte en lezzetli ıspanaklı kiş tarifi

Taban Hamuru (Tart Hamuru) İçin:
2 su bardağı un
125 gr tereyağı (Mutlaka buzdolabından yeni çıkmış, soğuk ve küp küp doğranmış)
1 adet yumurta
2-3 yemek kaşığı buzlu su (Hamurun kıvamına göre eklenecek)
Yarım çay kaşığı tuz
İç Harcı İçin:
500 gr ıspanak (Yıkanmış ve doğranmış)
1 adet kuru soğan (Yemeklik doğranmış)
1 kutu sıvı krema (200 ml)
2 adet yumurta
100 gr beyaz peynir veya lor peyniri (İsteğe bağlı kaşar da eklenebilir)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
Varsa çok az muskat rendesi (Kremalı harçlara çok yakışır)
Geniş bir kaba un ve tuzu alın.
Soğuk ve küp doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirin (kum gibi pütürlü bir kıvam olmalı, tereyağı tamamen erimemeli).
Yumurtayı ve 2 kaşık buzlu suyu ekleyip hamuru hızlıca toparlayın. (Çok yoğurmamaya dikkat edin, aksi takdirde hamur sertleşir).
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
Tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
Ispanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
Ispanaklar piştikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. (Soğuduktan sonra elinizle ıspanakların fazla suyunu sıkmanız tabanın hamurlaşmasını önler).
Ayrı bir kasede krema, yumurta, baharatlar ve ufalanmış peynirleri çırpın.
Suyu sıkılmış ıspanakları bu sıvı karışıma ekleyip karıştırın.
Fırını 180°C'ye ısıtın.
Dinlenen hamuru, tart kalıbınızın boyutunda (kenarları da kapatacak şekilde) merdane ile açın.
Yağladığınız kalıba hamuru yerleştirin. Çatal yardımıyla tabanına delikler açın (kabarmaması için).
Ön Pişirme (Kör Pişirme): Hamurun üzerine yağlı kağıt serip, ağırlık yapması için kuru bakliyat (nohut/fasulye) koyun. Fırında 10-12 dakika kadar pişirin.
Kalıbı fırından alın, üzerindeki ağırlığı ve kağıdı kaldırın.
Hazırladığınız ıspanaklı harcı hamurun üzerine dökün ve yayın.
Tekrar fırına verin ve üzeri kızarıp harç katılaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Soğuk Malzeme: Hamurun kıyır kıyır olması için tereyağı ve suyun buz gibi olması şarttır.
Kör Pişirme: İç harç sıvı olduğu için, hamuru önden (boş olarak) biraz pişirmek, tabanın çiğ kalmasını engeller.
Dinlendirme: Fırından çıktıktan sonra kişi kesmeden önce en az 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Bu, iç harcın kendini toparlamasını sağlar ve dilimleriniz dağılmaz.