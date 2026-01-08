Börek sananlar yanıldı tadına bakanlar hayran kaldı! İşte en lezzetli ıspanaklı kiş tarifi

Taban Hamuru (Tart Hamuru) İçin:

İç Harcı İçin:

Varsa çok az muskat rendesi (Kremalı harçlara çok yakışır)

100 gr beyaz peynir veya lor peyniri (İsteğe bağlı kaşar da eklenebilir)

Yumurtayı ve 2 kaşık buzlu suyu ekleyip hamuru hızlıca toparlayın. (Çok yoğurmamaya dikkat edin, aksi takdirde hamur sertleşir).

Soğuk ve küp doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirin (kum gibi pütürlü bir kıvam olmalı, tereyağı tamamen erimemeli).

Geniş bir kaba un ve tuzu alın.

Ayrı bir kasede krema, yumurta, baharatlar ve ufalanmış peynirleri çırpın.

Ispanakları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Tavada zeytinyağını ısıtın ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Tekrar fırına verin ve üzeri kızarıp harç katılaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ön Pişirme (Kör Pişirme): Hamurun üzerine yağlı kağıt serip, ağırlık yapması için kuru bakliyat (nohut/fasulye) koyun. Fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Dinlenen hamuru, tart kalıbınızın boyutunda (kenarları da kapatacak şekilde) merdane ile açın.

Soğuk Malzeme: Hamurun kıyır kıyır olması için tereyağı ve suyun buz gibi olması şarttır.

Kör Pişirme: İç harç sıvı olduğu için, hamuru önden (boş olarak) biraz pişirmek, tabanın çiğ kalmasını engeller.