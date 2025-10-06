Bu akşam sofralarınızda mantı var! Çıtırlığı kadar lezzeti de mest ediyor

MALZEMELER

Hamur için (isteğe bağlı, hazır yufka da kullanılabilir):

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su (gerektikçe eklenebilir)

1 çay kaşığı tuz

İç harcı:

200 gr kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ (eğer fırında değil de yağda kızartacaksanız)

veya

Üzeri için: 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (fırın için)

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı + pul biber veya domates salçası (sos için)

HAZIRLANIŞI

Hamurun hazırlanması (hazır yufka kullanmayacaksanız):

Unu yoğurma kabına alın, ortasını havuz gibi açın.

Yumurtayı kırın, tuz ve suyu ekleyerek yoğurun.

Sert olmayan, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendirin.

İç harç:

Kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu ve baharatları bir kasede karıştırın.

Mantıları hazırlama:

Hamuru bezelere ayırın ve incecik açın (veya yufkayı küçük karelere kesin).

3x3 cm kareler halinde kesin.

Her karenin ortasına minik kıymalı harç koyun.

İki ucu birleştirip klasik mantı şeklinde kapatın (veya bohça gibi kapatabilirsiniz).

Fırında pişirme:

Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Mantıları tepsiye dizin.

Üzerine fırça ile az sıvı yağ sürün.

180-190°C önceden ısıtılmış fırında, kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).

Servis:

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Tereyağında kızdırılmış pul biber veya salçalı sos gezdirin.

Dilerseniz nane ile süsleyin.

Afiyet olsun.