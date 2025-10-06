Bu akşam sofralarınızda mantı var! Çıtırlığı kadar lezzeti de mest ediyor

"Akşama mantı var" cümlesini duymayı sevenlere müjde: Bu akşam sofralarınızda mantı var! Klasik mantıya farklı bir yorum katmak isteyenler için harika bir alternatif olacak olan çıtır mantı, pratik hazırlanışı ile zahmetsiz bir öğün olmasıyla öne çıkar.. Çıtır çıtır dokusu ve nefis sosu ile bir deneyenlerin bir daha vazgeçemeyeceği, tadına doymanın neredeyse olanaksız olduğu bu enfes tarif ile akşam sofralarınızı süslediğiniz gibi midelerinizi de şenlendirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 09:48

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamur için (isteğe bağlı, hazır yufka da kullanılabilir):

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su (gerektikçe eklenebilir)

1 çay kaşığı tuz

İç harcı:

200 gr kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ (eğer fırında değil de yağda kızartacaksanız)
veya

Üzeri için: 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (fırın için)

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı + pul biber veya domates salçası (sos için)

HAZIRLANIŞI

Hamurun hazırlanması (hazır yufka kullanmayacaksanız):

Unu yoğurma kabına alın, ortasını havuz gibi açın.

Yumurtayı kırın, tuz ve suyu ekleyerek yoğurun.

Sert olmayan, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp 20-30 dakika dinlendirin.

İç harç:

Kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu ve baharatları bir kasede karıştırın.

Mantıları hazırlama:

Hamuru bezelere ayırın ve incecik açın (veya yufkayı küçük karelere kesin).

3x3 cm kareler halinde kesin.

Her karenin ortasına minik kıymalı harç koyun.

İki ucu birleştirip klasik mantı şeklinde kapatın (veya bohça gibi kapatabilirsiniz).

Fırında pişirme:

Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Mantıları tepsiye dizin.

Üzerine fırça ile az sıvı yağ sürün.

180-190°C önceden ısıtılmış fırında, kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).

Servis:

Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Tereyağında kızdırılmış pul biber veya salçalı sos gezdirin.

Dilerseniz nane ile süsleyin.

Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?