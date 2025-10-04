Bu gözleme tarifi mutfağınızı altüst edecek! Denemeden geçmeyin

Malzemeler (4 kişilik)
Hamur için:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
½ su bardağı ılık su (gerekirse biraz daha ekleyebilirsin)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harç için:
300 g ıspanak (yıkanmış ve ince doğranmış)
150 g beyaz peynir veya lor peyniri
1 küçük soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber
Pişirmek için:
Sıvı yağ veya tereyağı
Hamuru hazırlama:
Unu geniş bir kaba eleyin. Tuz ve sıvı yağı ekleyin.
Yavaş yavaş ılık suyu ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamuru streç filmle sarıp 15-20 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlama:
Sıvı yağda soğanı hafifçe kavurun (isteğe bağlı).
Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar soteleyin.
Ocaktan aldıktan sonra peynir ve baharatları ekleyip karıştırın.
Gözlemeyi şekillendirme:
Hamuru 4 eşit parçaya bölün.
Her parçayı un serpilmiş tezgahta ince daire veya oval şekil verin.
Hamurun yarısına iç harçtan yayın, diğer yarısını kapatıp kenarlarını bastırın.
Pişirme:
Tavayı orta ateşte ısıtın, az sıvı yağ veya tereyağı ekleyin.
Gözlemeyi her iki tarafı altın rengi olana kadar pişirin (yaklaşık 2-3 dakika/ taraf).
Servis:
Sıcak olarak servis edin. Yanına ayran çok yakışır!