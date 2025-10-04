Bu gözleme tarifi mutfağınızı altüst edecek! Denemeden geçmeyin

Mutfağa adım atan herkesin vazgeçilmezi olacak bu tarif, gözlerinizi dolduracak kadar lezzetli! Sıradan bir gözleme sandığınız şey, bu yöntemle hazırlanınca hem çıtır çıtır hem de içi dolu dolu oluyor. Peki, bu ıspanaklı peynirli gözlemeyi evde yapmanın sırrı ne? İşte denemeden geçmemeniz gereken tarifin detayları…

YAPILIŞI

Malzemeler (4 kişilik)

Hamur için:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • ½ su bardağı ılık su (gerekirse biraz daha ekleyebilirsin)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

  • 300 g ıspanak (yıkanmış ve ince doğranmış)

  • 150 g beyaz peynir veya lor peyniri

  • 1 küçük soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz, karabiber

Pişirmek için:

  • Sıvı yağ veya tereyağı

Yapılışı

  1. Hamuru hazırlama:

    • Unu geniş bir kaba eleyin. Tuz ve sıvı yağı ekleyin.

    • Yavaş yavaş ılık suyu ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

    • Hamuru streç filmle sarıp 15-20 dakika dinlendirin.

  2. İç harcı hazırlama:

    • Sıvı yağda soğanı hafifçe kavurun (isteğe bağlı).

    • Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar soteleyin.

    • Ocaktan aldıktan sonra peynir ve baharatları ekleyip karıştırın.

  3. Gözlemeyi şekillendirme:

    • Hamuru 4 eşit parçaya bölün.

    • Her parçayı un serpilmiş tezgahta ince daire veya oval şekil verin.

    • Hamurun yarısına iç harçtan yayın, diğer yarısını kapatıp kenarlarını bastırın.

  4. Pişirme:

    • Tavayı orta ateşte ısıtın, az sıvı yağ veya tereyağı ekleyin.

    • Gözlemeyi her iki tarafı altın rengi olana kadar pişirin (yaklaşık 2-3 dakika/ taraf).

  5. Servis:

    • Sıcak olarak servis edin. Yanına ayran çok yakışır!

