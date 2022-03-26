Bu tarif damak çatlatır: Lazanya tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetini akşam yemeğinize hazırlamaya ne dersiniz? Hazırlaması biraz zahmetli olsa da sofraya oturduğunuz o an aldığınız tat, 'buna değer' dedirtecek. İşte tüm detaylarıyla lazanya tarifi ve yapımı...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 09:39
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 350 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma

  • 1 paket lazanya yaprağı

  • 3 adet domates

  • 2 adet soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

  • 1 adet havuç

  • 1 adet ince doğranmış kereviz sapı

  • 1 adet küp şeker

  • Yarım su bardağı su

  • Rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

  • Tuz, karabiber ve istenen baharatlar

Beşamel sos:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 yemek kaşığı un

  • 2 su bardağı süt

  • Muskat rendesi

  • Karabiber, tuz

YAPILIŞI

Kıyma ve yağ bir tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun. Ardından üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlarla birlikte yeterince kavrulduktan sonra salçayı ekleyin ve biraz karıştırın. Ardından rendelenmiş havuç, ince kıyılmış kereviz sapı, sarımsakları ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyin. Son olarak ise baharatlarını da ekledikten sonra suyu ekleyin ve biraz pişmeye bırakın.

Bu sırada beşamel sosu hazırlamak için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle uygun bir tencerede tereyağını eritin, unu hafifçe kokusunu çıkana kadar kavurun ve üzerine süt, karabiber ve çok az rendelenmiş muskatı ekleyin.

Sosu karıştırmaya devam edin hafif kıvam alınca ocağı kapatabilirsiniz. Buradaki önemli püf noktalarından biri; bu sosun diğer beşamel soslarına oranla biraz daha sıvı olması gerektiğidir. Bu sayede lazanya yaprakları ile pişme sırasında çok daha iyi özdeşleşecek ve yaprakları yumuşatacaktır.

Yaklaşık 10 dakika boyunca pişmiş olan kıymanın altını kapatın ve fırın kabına yaprakları dizmeye başlayın.

Fırın kabını ayçiçek yağı ile biraz yağladıktan sonra lazanya yapraklarını tek tek olacak şekilde yan yana dizin.

Üzerine hazırladığınız beşamel sosu sürün. Beşamel sosun üzerine ise hazırladığınız kıymalı harcı gezdirin. Ardından rendelenmiş kaşar veya mozzarella peynirinden biraz ekleyin. Bu karışımın üzerine bir kat daha lazanya yaprakları koyun.

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