Bu tarifi bir değil bin kere yapacaksınız! Yalancı Boşnak mantısı tarifi

Boşnak mantısını sevmeyen var mı? Size vereceğimiz bu tarif boşnak mantısının gerçek lezzetini aratmayacak. Hamur açmak istemiyorsanız ve daha pratik olsun diyorsanız bu tarif tam size göre! Milföy hamurunun eşsiz çıtırlığı ve içindeki kıyması ile damaklarınızda taht kuracak. Misafirlerinizinde bayılarak yiyeceği bu lezzeti bir değil bin kere yapacaksınız!

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:19
  • 2-3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 433 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket milföy hamuru
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Sos;

  • 1 büyük kase yoğurt
  • 3 diş sarımsak

AŞÇININ NOTU

Milföy hamurunu, yumuşaması için buzluktan yarım saat önce çıkarmayı unutmayın.

Baharatları dilediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak soğanları ince ince doğrayın. Sonra kıyma, soğan ve baharatlarla beraber güzelce karıştırın.
  2. Bir milföy hamurunu ortadan ikiye kesin. Sonra tekrar ortadan ikiye kesin. Toplamda 4 kare parça hamur elde ediyoruz.
  3. Hazırladığınız kıymalı harçtan, milföyün ortasına yerleştirin. Sonra iki ucunu üçgen şekilde kapatın.
  4. Tepsiye tereyağını sürün. Ardından milföyleri tepsiye dizin.
  5. Fırça yardımıyla hamurların üzerine eritilmiş tereyağını sürün.
  6. Son olarak 200 derecelik fırına mantımızı veriyoruz. 25 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz.
  7. Yalancı boşnak mantımız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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