Bu tarifi bir değil bin kere yapacaksınız! Yalancı Boşnak mantısı tarifi
Boşnak mantısını sevmeyen var mı? Size vereceğimiz bu tarif boşnak mantısının gerçek lezzetini aratmayacak. Hamur açmak istemiyorsanız ve daha pratik olsun diyorsanız bu tarif tam size göre! Milföy hamurunun eşsiz çıtırlığı ve içindeki kıyması ile damaklarınızda taht kuracak. Misafirlerinizinde bayılarak yiyeceği bu lezzeti bir değil bin kere yapacaksınız!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:19Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:19
2-3 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
433 kcal
MALZEMELER
1 paket milföy hamuru
300 gram kıyma
1 adet orta boy soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber
Üzeri için;
2 yemek kaşığı tereyağı
Sos;
1 büyük kase yoğurt
3 diş sarımsak
AŞÇININ NOTU
Milföy hamurunu, yumuşaması için buzluktan yarım saat önce çıkarmayı unutmayın.
Baharatları dilediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak soğanları ince ince doğrayın. Sonra kıyma, soğan ve baharatlarla beraber güzelce karıştırın.
Bir milföy hamurunu ortadan ikiye kesin. Sonra tekrar ortadan ikiye kesin. Toplamda 4 kare parça hamur elde ediyoruz.
Hazırladığınız kıymalı harçtan, milföyün ortasına yerleştirin. Sonra iki ucunu üçgen şekilde kapatın.
Tepsiye tereyağını sürün. Ardından milföyleri tepsiye dizin.
Fırça yardımıyla hamurların üzerine eritilmiş tereyağını sürün.
Son olarak 200 derecelik fırına mantımızı veriyoruz. 25 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz.