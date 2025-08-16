Çay saatinizin en güzel eşlikçisi: Patatesli börek tarifi

Dilimlenirken çıtır çıtır ses çıkaran bu patatesli börek tarifi, pratikliği ve lezzetyle adeta midenizde şölen yaratacak. Akşam sofralarınızın pratik yemeği veya çay saatinizin en güzel eşlikçisi olan bu börek tarifini bir deneyen bir daha vazgeçemiyor. İşte hem lezzetli hem pratik patatesli börek tarifi...

YAPILIŞI

Malzemeler:

İç harcı için:

4 adet orta boy patates

1 adet büyük soğan

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

İsteğe göre kimyon veya kuru nane

Yufka ve sos için:

3 adet hazır yufka

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta (sarısı üzeri için, beyazı sosa)

2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve ezin.

Tavada sıvı yağda yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Ezilmiş patatesleri ekleyin, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kapta süt, sıvı yağ, yoğurt ve yumurta beyazını karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin, sosla her yerini hafifçe ıslatın.

Yufkayı 4 üçgen parça olacak şekilde kesin.

Geniş kısmına iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

Tüm yufkalar ve harç bitene kadar devam edin.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün. İsterseniz susam veya çörek otu da serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Afiyet olsun.

