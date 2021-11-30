Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Pratik kol böreği tarifi

Kol böreği; çay saatlerinde dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif versiyonuyla hemen herkesin favorilerinden biri haline geliyor. Üstelik birbirinden farklı iç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu lezzet, herkesin damak tadına hitap ediyor. Kol böreğini hazırlamak için kendi damak tadınıza uygun birçok alternatif deneyebilirsiniz. Farklı lezzetleri kolay tariflerle birleştirmenizi sağlayan bu kol böreği tarifini her zaman deneyebilirsiniz. İşte patatesli kol böreği tarifi…

Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:31
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 3 adet küçük veya orta boy patates
  • 150 gram beyaz peynir
  • Yarım demetten az maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Sos:

  • 3.5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı soda
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörekotu, susam

YAPILIŞI

  • İç harcı için öncelikle patatesleri yumuşayana kadar haşlayın ve ezin. 150 gram beyaz peyniri de patateslerle karıştırın.
  • Kıydığınız maydanozları ve baharatları karışıma ekleyin ve iyice özdeşleşene kadar karıştırın.
  • Sos malzemelerini bir kapta iyice çırpın.
  • Yufkaları tezgaha açın, sırayla ilk kata sostan gezdirin ve iç harçtan her yerine gelecek şekilde dağıtın.
  • Ardından ilk yufkayı rulo şeklinde sarın ve yağlanmış yuvarlak bir tepsiye yuvarlak şekilde yerleştirin.
  • Diğer yufkaları da aynı şekilde sardıktan sonra iç içe gelecek şekilde tepsiye dizin.
  • Kalan sosu da böreğin üzerine gezdikten sonra bir yumurta sarısını çırpın ve böreğin üzerine gezdirin.
  • İsteğinize göre üzerine çörekotu ve susam serpin.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kontrollü şekilde üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Afiyet olsun.

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