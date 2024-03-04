Çi börek tarifi: Çıtır çıtır lezzet bombası

Çiğ börek, Kırım Tatar mutfağına ait geleneksel bir lezzettir. 1860 Kırım Savaşı'ndan sonra göç eden Tatarlar tarafından Anadolu'ya getirilmiş ve Eskişehir mutfağının önemli bir parçası haline gelmiştir. Siz de bu lezzeti tam kıvamında evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:05
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

Hamur için:

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı üzüm veya elma sirkesi

İç harcı için:

  • 300 gr kıyma
  • 1 adet soğan rendesi
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı su

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Kıymayı sulandırmazsanız böreğinizin içerisinde bir yerde toplanacaktır.

YAPILIŞI

  1. Bir kapta kıyma, soğan rendesi, karabiber, tuz ve suyu karıştırın. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
  2. Bir kapta un, ılık su, tuz ve sirkeyi karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
  3. Bir bezeyi merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda, incecik açın. Açtığınız hamurun kenarlarına harçtan koyun ve kenarlarını içe doğru kapatın. Böreğinizi bohça gibi sarın ve fazla hamuru kesin.
  4. Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Böreklerinizi kızgın yağda alt üst kızartın ve fazla yağı kağıt havlu üzerinde süzdürün.
  5. Sıcak servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA