Çi börek tarifi: Çıtır çıtır lezzet bombası

Çiğ börek, Kırım Tatar mutfağına ait geleneksel bir lezzettir. 1860 Kırım Savaşı'ndan sonra göç eden Tatarlar tarafından Anadolu'ya getirilmiş ve Eskişehir mutfağının önemli bir parçası haline gelmiştir. Siz de bu lezzeti tam kıvamında evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:05Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:05
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı üzüm veya elma sirkesi
İç harcı için:
300 gr kıyma
1 adet soğan rendesi
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı su
Kızartmak için:
Sıvı yağ
AŞÇININ NOTU
Kıymayı sulandırmazsanız böreğinizin içerisinde bir yerde toplanacaktır.
YAPILIŞI
Bir kapta kıyma, soğan rendesi, karabiber, tuz ve suyu karıştırın. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
Bir kapta un, ılık su, tuz ve sirkeyi karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
Bir bezeyi merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda, incecik açın. Açtığınız hamurun kenarlarına harçtan koyun ve kenarlarını içe doğru kapatın. Böreğinizi bohça gibi sarın ve fazla hamuru kesin.
Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Böreklerinizi kızgın yağda alt üst kızartın ve fazla yağı kağıt havlu üzerinde süzdürün.