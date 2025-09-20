Çıtır çıtır, sulu sulu… Bu çi börek tarifi sır gibi saklanıyor!

Hamur için:
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su (gerektikçe artırılabilir)
250 g kıyma (dana veya dana-kuzu karışık)
1 orta boy soğan (rendelenmiş veya çok ince doğranmış)
Yarım çay bardağı su
Tuz, karabiber
Sıvı yağ (bol miktarda, derin kızartma için)
Hamuru hazırlayın:
Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
İç harcı yapın:
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. (Harcın sulu olması, pişerken böreğin içinin yumuşak kalmasını sağlar.)
Hamuru açın:
Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Oklava veya merdane ile ince yuvarlaklar açın.
Böreği doldurun:
Açtığınız hamurun yarısına 1-2 yemek kaşığı iç harç koyun. Kenarlardan biraz boşluk bırakın. Diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını bastırarak kapatın. Bir çay tabağı kenarıyla da kesip şekil verebilirsiniz.
Kızartın:
Derin bir tavada yağı iyice kızdırın. Börekleri kızgın yağa atıp her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
Sıcak servis edin.
👉 Çi börek en güzel sıcak sıcak, çıtırken yenir. Yanına ayran çok yakışır.