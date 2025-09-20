Çıtır çıtır, sulu sulu… Bu çi börek tarifi sır gibi saklanıyor!

Hamuru hazırlayın: Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı yapın: Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. (Harcın sulu olması, pişerken böreğin içinin yumuşak kalmasını sağlar.)

Hamuru açın: Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Oklava veya merdane ile ince yuvarlaklar açın.

Böreği doldurun: Açtığınız hamurun yarısına 1-2 yemek kaşığı iç harç koyun. Kenarlardan biraz boşluk bırakın. Diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını bastırarak kapatın. Bir çay tabağı kenarıyla da kesip şekil verebilirsiniz.

Kızartın:

Derin bir tavada yağı iyice kızdırın. Börekleri kızgın yağa atıp her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.