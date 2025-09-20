Çıtır çıtır, sulu sulu… Bu çi börek tarifi sır gibi saklanıyor!

Türk mutfağının en efsane lezzetlerinden biri olan çi börek, çıtır hamuru ve sulu iç harcıyla adeta damak çatlatıyor. Eskiden sadece Eskişehir’de yediğiniz bu lezzeti artık evinizde, üstelik dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İşte sizi mest edecek o tarif!

YAPILIŞI

Hamur için:

  • 3 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı ılık su (gerektikçe artırılabilir)

İç harcı için:

  • 250 g kıyma (dana veya dana-kuzu karışık)

  • 1 orta boy soğan (rendelenmiş veya çok ince doğranmış)

  • Yarım çay bardağı su

  • Tuz, karabiber

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ (bol miktarda, derin kızartma için)

Yapılışı:

  1. Hamuru hazırlayın:
    Unu derin bir kaba alın, tuzu ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

  2. İç harcı yapın:
    Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. (Harcın sulu olması, pişerken böreğin içinin yumuşak kalmasını sağlar.)

  3. Hamuru açın:
    Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Oklava veya merdane ile ince yuvarlaklar açın.

  4. Böreği doldurun:
    Açtığınız hamurun yarısına 1-2 yemek kaşığı iç harç koyun. Kenarlardan biraz boşluk bırakın. Diğer yarısını üzerine kapatın ve kenarlarını bastırarak kapatın. Bir çay tabağı kenarıyla da kesip şekil verebilirsiniz.

  5. Kızartın:
    Derin bir tavada yağı iyice kızdırın. Börekleri kızgın yağa atıp her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

  6. Sıcak servis edin.

👉 Çi börek en güzel sıcak sıcak, çıtırken yenir. Yanına ayran çok yakışır.

