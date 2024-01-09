Dereotlu poğaça tarifi: Ağızda dağılan lezzet şöleni
Dereotunun kendine özgü tadının poğaçayla bir araya gelmesiyle oluşan bu lezzet şöleni, kahvaltı menülerinden çay saati kaçamaklarına kadar birçok noktada öne çıkıyor. Sevilen bu lezzeti dakikalar içinde hazırlamak ise oldukça kolay. İşte her lokmasıyla baş döndüren o tarif...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:22Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:22
MALZEMELER
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)
1 paket kabartma tozu
Yarım paket tuz (isteğe bağlı)
Aldığı kadar un
İç harcı için: beyaz peynir ve ince doğranmış dereotu
YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları iyice çırpın.
Kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın.
Yavaş yavaş unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz çok sert olmamalı, bu nedenle unu azar azar eklemek önemlidir.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. İç harcı ekleyin ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.
Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Ayırdığınız yumurta sarısını biraz su ile çırpın ve poğaçaların üzerine sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak poğaçaları biraz dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.