Dereotlu poğaça tarifi: Ağızda dağılan lezzet şöleni

Dereotunun kendine özgü tadının poğaçayla bir araya gelmesiyle oluşan bu lezzet şöleni, kahvaltı menülerinden çay saati kaçamaklarına kadar birçok noktada öne çıkıyor. Sevilen bu lezzeti dakikalar içinde hazırlamak ise oldukça kolay. İşte her lokmasıyla baş döndüren o tarif...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:22

MALZEMELER

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım paket tuz (isteğe bağlı)
  • Aldığı kadar un
  • İç harcı için: beyaz peynir ve ince doğranmış dereotu

YAPILIŞI

  • Bir karıştırma kabında sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları iyice çırpın.
  • Kabartma tozu ve tuz ekleyip karıştırın.
  • Yavaş yavaş unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuz çok sert olmamalı, bu nedenle unu azar azar eklemek önemlidir.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. İç harcı ekleyin ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.
  • Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
  • Ayırdığınız yumurta sarısını biraz su ile çırpın ve poğaçaların üzerine sürün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan sıcak poğaçaları biraz dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA