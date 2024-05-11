Dereotlu poğaça tarifi: Lezzetli ve pratik bir atıştırmalık

Yumuşacık dokusu ve taze dereotu kokusuyla damakları şenlendiren dereotlu poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biridir. Bu pratik tarifle, evinizin konforunda enfes poğaça lezzetini yakalamak artık çok kolay! İşte, dereotlu poğaçanın adım adım yapılışı ve püf noktaları...

Giriş Tarihi: 11.05.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 10:41
  • 20 Adet
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Adet : 150 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz (isteğe bağlı)
  • 1/2 demet dereotu

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Çörek otu veya susam (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Dereotunu ince bir şekilde kıyın.
  2. Bir karıştırma kabına unu ve kabartma tozunu ekleyin. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, yumurta (birinin sarısını ayırın), tuz ve doğranmış dereotunu ilave edin.
  3. Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  5. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. İsteğe bağlı olarak çörek otu veya susam serpiştirin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık olarak 20-25 dakika sürebilir.
  7. Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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