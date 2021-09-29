Dereotlu poğaça tarifi: Peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır?
Poğaça hem kahvaltıların, hem özel günlerin ve çay saatlerinin vazgeçilmez hamur işlerinden biridir. Çocukların da severek yediği, beslenme çantasında her zaman yer alabilen bu hamur işinin hamuru ve kıvamı ise çok önemlidir. Dereotlu poğaça, diğer poğaçalara göre yumuşak ve pofuduk değil, kıyır kıyır ve ağızda dağılan bir yapıya sahiptir. Dereotunun ferahlatıcı kokusu ve tadına kimi zaman beyaz peynir de eşlik edebilir. İşte, çay saatlerinde günün yıldızı olacak, tadıyla damaklarda iz bırakacak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi
Giriş Tarihi: 29.09.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 16:47
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
125 gr tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı ölçeğinde sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı ölçüsü sirke
Kabartma tozu
Dereotu
3 ya da 4 su bardağı un
AŞÇININ NOTU
• Poğaçayı hazırlarken kullanacağınız malzemeler oda ısısında olmalıdır.
• Hamuru hazırlarken unu bir anda boşaltmamaya özen gösterin. 2 bardak undan sonra eklemeler yavaş yavaş yaparak hamura kıvam verin.
• Sirke kullanmak poğaçada istenen kıyır kıyır kıvamı verecektir. Böylelikle ağızda dağılan bir yapıda dereotlu poğaça elde edebilirsiniz.
• Hazırladığınız dereotlu poğaçaları buzluğa koyarak saklayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi için ilk olarak derin bir kap içerisine 125 gr tereyağı ya da margarini, 1 çay bardağı sıvı yağı, yarım çay bardağı yoğurdu, toz şeker, tuz, sirke ve kabartma tozu ve yumurtayı ekleyin. ( 1 yumurtanın tamamı, 1 yumurtanın beyazı)
Karıştırdığınız malzemelerin içerisine unu yavaş yavaş ekleyin ve kıvam alıncaya kadar yoğurun.
Hamur kıvama geldikten sonra doğradığınız dereotlarını hamurunuzun içine ekleyin.
Hamurunuzdan ceviz büyüklüklerinde toplar ayırın ve dinlenmeye bırakın.
Dinlenen poğaça hamurlarınızın üzerine daha önceden ayırdığınız yumurta sarısını sürün.
Daha önceden ısıttığınız fırına vererek üzeri kızarana kadar pişirin.
Pişen dereotlu poğaçalarınızı 10 dakika fırında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.