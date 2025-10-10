Dışı çikolata, içi muz: Evde yapabileceğiniz o efsane köstebek pasta!

Pastacılık dünyasının gizli yıldızı bu pasta! Dışı çikolata kırıntılarıyla kaplı, içi muz ve kremayla dolu bu Köstebek Pasta (Maulwurfkuchen) tarifi, hem gözünüze hem damak zevkinize unutulmaz bir şov sunuyor. Evde yaptığınız anda herkesin ‘Bu pastayı nereden aldın?’ diye sormasına hazır olun!

YAPILIŞI

Malzemeler

Keki için:

  • 4 yumurta

  • 150 g toz şeker

  • 1 paket vanilin

  • 120 g un

  • 30 g kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 60 ml süt

  • 60 ml sıvı yağ

Kreması için:

  • 400 ml soğuk krema (çırpılmış)

  • 1 paket krem şanti

  • 1 paket vanilin

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

İç dolgu:

  • 2–3 adet muz (dilimlenmiş)

Süsleme:

  • Kek kırıntıları (kekten artan parçaları ufalayarak)

  • İsteğe göre çikolata rendesi veya kakao

Yapılışı

  1. Keki hazırlayın:

    • Yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

    • Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

    • Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.

    • 180°C önceden ısıtılmış fırında 30–35 dakika pişirin.

    • Soğuduktan sonra kekin ortasını bir kaşık yardımıyla çukurlaştırın (köstebek şekli).

  2. Kremayı hazırlayın:

    • Soğuk kremayı, krem şanti, pudra şekeri ve vanilinle sertleşene kadar çırpın.

  3. Pastayı birleştirin:

    • Kekin ortasına muz dilimlerini yerleştirin.

    • Muzların üzerine kremanın büyük bir kısmını dökün ve kek çukurunu kremayla doldurun.

    • Kek parçalarını kremanın içine hafifçe gömün.

  4. Üst süsleme:

    • Kek kırıntılarını pastanın üstüne ve kenarlarına serpin.

    • İstersen çikolata rendesi veya kakao ile ekstra süsleme yapabilirsin.

  5. Soğutma:

    • Pastayı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin, böylece kreması ve muzları iyice oturur.

