Dışı çikolata, içi muz: Evde yapabileceğiniz o efsane köstebek pasta!

Malzemeler
Keki için:
4 yumurta
150 g toz şeker
1 paket vanilin
120 g un
30 g kakao
1 paket kabartma tozu
60 ml süt
60 ml sıvı yağ
Kreması için:
400 ml soğuk krema (çırpılmış)
1 paket krem şanti
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı pudra şekeri
İç dolgu:
2–3 adet muz (dilimlenmiş)
Süsleme:
Kek kırıntıları (kekten artan parçaları ufalayarak)
İsteğe göre çikolata rendesi veya kakao
Keki hazırlayın:
Yumurta ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.
180°C önceden ısıtılmış fırında 30–35 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra kekin ortasını bir kaşık yardımıyla çukurlaştırın (köstebek şekli).
Kremayı hazırlayın:
Soğuk kremayı, krem şanti, pudra şekeri ve vanilinle sertleşene kadar çırpın.
Pastayı birleştirin:
Kekin ortasına muz dilimlerini yerleştirin.
Muzların üzerine kremanın büyük bir kısmını dökün ve kek çukurunu kremayla doldurun.
Kek parçalarını kremanın içine hafifçe gömün.
Üst süsleme:
Kek kırıntılarını pastanın üstüne ve kenarlarına serpin.
İstersen çikolata rendesi veya kakao ile ekstra süsleme yapabilirsin.
Soğutma:
Pastayı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin, böylece kreması ve muzları iyice oturur.